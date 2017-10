Zwei Städte feilschen um Geld für den Straßenbau Königstein will eine bessere Straße nach Halbestadt. Die aber gehört Bad Schandau. Eine schwierige Konstellation.

Wer bezahlt die Sanierung der Straße nach Halbestadt? © Norbert Millauer

Urlauber schimpfen über den schlechten Zustand der Straße von Prossen nach Halbestadt. Radfahrer erst recht – die Strecke gehört zum Elberadweg. Die Einwohner von Halbestadt resignieren, weil sich seit Jahren nichts tut. Ihr Ort gehört zu Königstein. Und das zeigt mit dem Finger auf Bad Schandau. Die Situation ist verfahren. Königsteins Stadtrat Tobias Eibenstein (CDU) ging deshalb neue Wege und nutzte die Bürgerfragestunde im Stadtrat von Bad Schandau, um den aktuellen Stand des Verfahrens vom dortigen Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) zu erfahren.

Der erklärte, dass beide Städte in Verhandlungen über eine Kooperationsvereinbarung zur Finanzierung des Straßenausbaus seien. Bad Schandau gehört die Straße zwar – eine asphaltierte Sackgasse, die bis Halbestadt führt. Der Ortsteil am Ende der Straße ist aber ein Ortsteil von Königstein. Weil Bad Schandau andere Investitionen wichtiger sind, will sich Königstein finanziell am Straßenbau beteiligen.

Da in Bad Schandau damit gerechnet wird, dass die Baukosten im Millionenbereich liegen, wird um jeden Prozentpunkt gefeilscht. „Eine 50:50-Finanzierung wird es nicht geben“, erklärte Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) nun erstmals öffentlich. Wenn Königstein zwei Drittel der Kosten und die Planungsleistungen übernehmen würde, käme man aber schnell zusammen. Voraussetzung sei allerdings, dass Königstein Hauptprojektleiter wäre und die Finanzierung im Haushaltsplan gesichert sei. Zudem müssten die Kosten für Gutachten eingerechnet werden. Die Straße liegt nahe dem Elbufer im Landschaftsschutzgebiet und im besonders geschützten FFH-Gebiet.

Tobias Eibenstein bat den Bad Schandauer Stadtrat noch mal inständig darum, das Projekt zu unterstützen. Daran solle es nicht scheitern, hieß es dazu. Bad Schandau erwarte jetzt aber von Königstein eine genaue Aussage zur Kostenbeteiligung. „Das Signal muss jetzt von Königstein kommen“, erklärte Bürgermeister Kunack, dann käme das Projekt auch weiter voran.

