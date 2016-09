Zwei Stadträte werfen das Handtuch Jens-Uwe Preissler und Detlef Kray von Die Linke sagen, warum sie in Seifhennersdorf ihr Mandat zurückgeben.

Die beiden parteilosen Jens-Uwe Preissler (links) und Detlef Kray saßen bis jetzt für Die Linke im Seifhennersdorfer Stadtrat. Nun wollen sie nicht mehr. © Matthias Weber

Auf eigenen Wunsch scheiden jetzt die zwei Seifhennersdorfer Stadträte Jens-Uwe Preissler und Detlef Kray aus dem Gremium aus. Beide Abgeordneten von Die Linke haben dafür auf der jüngsten Sitzung der Stadträte einen wichtigen Grund vorgebracht, der für das vorzeitige Abgeben des Mandates notwendig ist. Und die Seifhennersdorfer Stadträte haben dem Wunsch beider geschlossen zugestimmt, den Entschluss aber auch bedauert. Der 57-jährige Jens-Uwe Preissler betreibt als Einzelhändler den Obst- und Gemüsemarkt in der Stadt und der 58-jährige Detlef Kray hat ein Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen. Beide sind parteilos und sitzen erst seit der letzten Stadtratswahl für Die Linke im Stadtrat.

Herr Preissler, Herr Kray, warum sind Sie als Stadträte zurückgetreten?

Preissler: Weil es für mich zeitlich nicht mehr zu machen war. Als Einzelhändler bin ich den ganzen Tag über im Geschäft eingebunden. Nach 18 Uhr kommt die Büroarbeit hinzu. Und wenn ich dann noch in eine Stadtratssitzung gehe, stoße ich an meine Grenzen. Ich bin angetreten, weil ich mich gesellschaftlich für den Ort engagieren möchte. Ich habe es versucht. Normalerweise kommen im Monat etwa vier Sitzungen zusammen. Eine für den Stadtrat, eine für den Ausschuss und je eine zum Vorberaten in unserer Fraktion. Bei uns in Seifhennersdorf ist das anders. Da werden die Sitzungen zu Mammutsitzungen, weil die Bürgermeisterin sie oftmals zu politischen Schulungen für alle Beteiligten nutzt. Das bringt uns aber nichts, weil wir an der großen Politik nichts ändern können. Wir machen hier vorrangig Kommunalpolitik. Teilweise enden die Stadtratssitzungen dann ohne Ergebnis. Und es gibt regelmäßig Sondersitzungen.

Kray: Ich bin auch selbstständig. Noch mehr ist es bei mir aber aus gesundheitlichen Gründen. Ich bin manchmal nach Sitzungen nachts um 2.30 Uhr aufgewacht, weil man sich gedanklich immer noch mit etwas beschäftigt. Am Morgen steht man dann wie gerädert auf.

Preissler: Ja, man nimmt die Dinge und Probleme mit nach Hause. Schließlich trägt man als Stadtrat Verantwortung für den Ort. Die Leute sprechen dich ja auch an, warum es in der Stadt nicht vorwärtsgeht. Aber es gibt nichts, was in Seifhennersdorf einfach ist.

Hätten Sie sich anders entschieden, wenn die Bürgermeisterwahl anders ausgegangen wäre?

Preissler: Nein.

Kray: Ich mich schon. Ich hätte mit jedem der anderen Kandidaten gekonnt. Die Streitereien im Stadtrat gibt es ja nicht erst seit eineinhalb Jahren, in denen wir beide Mitglied sind, sondern schon seit neun Jahren.

Es liegt also an der Bürgermeisterin?

Preissler: Mir liegt es fern nachzutreten. Ich bin auch in der Lage, Auseinandersetzungen weiterzuführen. Meinungsstreitigkeiten enden in Stadtratssitzung ja normalerweise in einem Beschluss, der entweder abgelehnt oder beschlossen wird. Bei uns ist es aber so, wenn wir einen Beschluss gefasst haben, dann geht das Problem oftmals erst richtig los. Erschwerend kommt auch hinzu, dass die Verwaltungswege für das Umsetzen von Projekten sehr lang sind. Manchmal hat es den Anschein, als kämpfe man gegen Windmühlen.

Kray: In Seifhennersdorf ist es fast schon Programm – fassen wir einen Beschluss, haben wir drei Tage später den Widerspruch dazu im Briefkasten. Es ist frustrierend, wenn Beschlüsse permanent nicht umgesetzt werden. Wir leben in einer Demokratie und da ist es nun mal so, was die Mehrheit sagt, wird gemacht. Auch wenn es einem vielleicht nicht gefällt. Andererseits haben wir wiederum keine straffe Ratsführung. Da kümmert man sich dann als Stadtrat um Dinge, für die eigentlich die Verwaltung zuständig ist.

Zum Beispiel?

Kray: Als wir für den Kauf eines Hausmeisterfahrzeuges ein Ingenieurbüro für mindestens 2 500 Euro beauftragen wollten. Das hat der Technische Ausschuss abgelehnt. Danach habe ich dann bei Autohäusern nachgefragt, wie das andere Kommunen machen. In Seifhennersdorf gibt es fast zu jeder Sache eine Geschichte. Zum Beispiel beim Spielplatz. Da ist schon die Herangehensweise falsch gewesen. Wir haben jetzt zwei Jahre gebraucht, bis er komplett fertig ist. Für die Ausschreibung hatten wir eigentlich vereinbart, dass wir keine Spielgeräte aus Holz wollen. Dann sollten wir uns aber bei der Vergabeabstimmung zwischen zwei Angeboten für Holzspielgeräte und einem für Blechgeräte entscheiden. Was haben wir da für eine Entscheidung. Da hat die Verwaltung im Vorfeld ihre Arbeit nicht richtig gemacht.

Preissler: Und da gibt es noch andere Beispiele. Wir haben eine teure Bauhofstudie durchgeführt, in deren Ergebnis zwei Hausmeister eingestellt werden sollten. Diese benötigen eine festgesetzte Qualifikation als Voraussetzung. Einen haben wir im vergangenen Jahr eingestellt, der zweite sollte dieses Jahr folgen. Auf Nachfrage zur Ausschusssitzung mussten wir feststellen, dass die Bürgermeisterin entgegen der Ratsbesprechung eigenmächtig eine Person unter Vertrag genommen hat, die diese Voraussetzungen nicht erfüllt.

Wenn man Sie so reden hört, ist das ja für mögliche Nachfolger im Stadtrat nicht gerade ermutigend.

Preissler und Kray übereinstimmend: Es ist auf jeden Fall nicht leicht.

Herr Preissler, Sie waren sogar zweiter stellvertretender Bürgermeister.

Preissler: Ja, aber ich habe in dieser Position lediglich eine Unterschrift leisten müssen und sie sonst nie ausgeübt. Die Bürgermeisterin hat über Jahre hinweg nie Urlaub gemacht.

Die Linke ist im Seifhennersdorfer Stadtrat doch eigentlich in einer guten Position. Sowohl die CDU, als auch die UBS braucht ihre Stimmen, um Beschlussvorlagen durchsetzen zu können. Gibt es für sie beide Nachrücker?

Preissler: Ja, wir haben in der Linken Nachrücker. Uns ist ja in der Vergangenheit schon mehrfach unterstellt oder zumindest sind wir gefragt worden, warum die Linke gemeinsame Sache mit der CDU macht. Das ist nicht so. In der Kommunalpolitik geht es nicht um Parteizugehörigkeiten, sondern in erster Linie um Sachfragen die geklärt werden müssen.

Kray: Wir haben auch kein Problem damit, mit der UBS zusammenzuarbeiten. Beim grenzüberschreitenden Projekt mit Chrastava haben wir es ja auch gemacht.

Noch könnten Sie in Widerspruch gehen und ihr Ausscheiden aus dem Stadtrat zurückziehen.

Preissler: Nein. Ich habe die Arbeit als Stadtrat gern gemacht. Mein Geschäft und meine Gesundheit leiden aber darunter. Ich will jetzt meinen Laden auf Vordermann bringen, ein wenig umbauen und das Sortiment etwas verändern. Dafür bitte ich meine Wähler jetzt um Verständnis.

Kray: Auch ein klares Nein. Wir bringen uns ja trotzdem noch gesellschaftlich in der Stadt ein.

