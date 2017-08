Zwei Spielplätze am Kinderschloss Das ehemalige Herrenhaus wird zu einer Kindereinrichtung umgebaut. Nächstes Jahr wird sich auch in der Außenanlage etwas verändern.

Blick auf das teilweise sanierte Kinderschloss in Jänkendorf. © Jens Trenkler

J Am Kinderschloss entstehen nun doch zwei Spielplätze: jeweils für die Kindergarten- und die Krippenkinder. Die Spielplätze sind Bestandteil der Sanierung des ehemaligen Herrenhauses zu einer Kindereinrichtung mit den entsprechenden Außenanlagen. Wie Bürgermeister Horst Brückner im Gemeinderat informierte, seien das Landesdenkmalamt und die Gemeinde übereingekommen, dass zu dem bereits vorhandenen Spielplatz noch ein zweiter für die jüngsten Besucher der Einrichtung kommt. Dieser soll am Ostgiebel des Gebäudes entstehen. Zur Standortwahl wurden die Erzieherinnen mit gefragt.

Dafür ist aber eine qualifizierte Grünflächenplanung notwendig, die der Gemeinderat an ein Dresdner Ingenieurbüro vergeben hat. Das ist eine Forderung des Denkmalschutzes, da die Außenanlagen schließlich den barocken Schlossgarten betreffen. Liegt die Fachplanung vor, erfolgt die Ausschreibung. Die bauliche Umsetzung soll im nächsten Jahr passieren.

In der Zwischenzeit geht der Innenausbau des Gebäudes weiter. Die baulichen Veränderungen sind vor allem in der Eingangshalle zu sehen. Davon konnten sich die Gemeinderäte im Vorfeld ihrer Sitzung informieren. Der Estrich ist in den Räumen bereits verfüllt und die Elektroarbeiten und das Verputzen der Wände vorangeschritten. Somit können die nächsten Gewerke wie Fliesenleger, Tischler und Maler mit ihren Arbeiten beginnen. (SZ/sg)

