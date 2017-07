Zwei Spezial-Firmen gehen zusammen UKM bestätigt Übernahme der Umformtechnik Radebeul mit 170 Mitarbeitern.

Hier dreht sich was: Die UKM Fahrzeugteile GmbH hat die Umformtechnik Radebeul GmbH (UFT) zu 100 Prozent übernommen. © Claudia Hbschmann

Die UKM Fahrzeugteile GmbH, ein Unternehmen der UKM-Gruppe hat mit Wirkung zum 29. Juni 2017 die Umformtechnik Radebeul GmbH (UFT), ein auf das Schmieden von Aluminiumbauteilen und deren mechanischer Bearbeitung spezialisiertes Unternehmen, mit Sitz in Radebeul, zu 100 Prozent übernommen. Damit bestätigte das Unternehmen einen entsprechenden Bericht der SZ.

„Die UKM-Gruppe ist ein im europäischen Raum fest etablierter Zulieferer der Automobilindustrie mit Fokus auf die Hochpräzisionsbearbeitung von Metallbauteilen“, teilte das Unternehmen mit. Neben der Bearbeitung selbst würden die Kernkompetenzen des Produktionsunternehmens in der eigenständigen Prozessentwicklung und Bauteiloptimierung liegen. Dabei würden die erforderlichen Prozesse auf die entsprechenden Anforderungen und Stückzahlen der Kunden ausgelegt. „Seit mehr als 60 Jahren ist die UKM-Gruppe Zulieferer der Automobilindustrie und hat ausgehend von den Kerngeschäften bereits heute weitere Produktbereiche erschlossen und produziert mit ca. 350 Mitarbeitern an insgesamt drei Standorten in Deutschland und Frankreich für namhafte Automobilzulieferer und Automobilhersteller.“

Mit der Übernahme der Umformtechnik Radebeul erweitert die UKM-Gruppe ihr Produktportfolio und stärkt gleichzeitig ihre Präsenz im europäischen Markt, sowie in heute noch nicht erschlossenen Branchen. „Der Markt ist in Europa stark umworben. Für die UKM-Gruppe ist es deshalb von großer Bedeutung, ihre Wertschöpfung auszubauen und ein umfangreiches Prozessknowhow am Markt anbieten zu können. Mit der Akquisition der UFT können wir genau diese Ziele erreichen“, erklärten Thomas Fournell und Thorsten Vogt, Geschäftsführer der UKM-Gruppe. Der Zukauf der UFT sei für die beiden Geschäftsführer zudem eine strategische Entscheidung gewesen: „Wir sind davon überzeugt, dass alle unsere Mitarbeiter und Kunden von der Übernahme profitieren werden“.

Die Umformtechnik Radebeul GmbH ist seit ihrer Gründung 1902 in der Industrie tätig und produziert heute mit ca. 170 Mitarbeitern am Standort Radebeul. Sie ist spezialisiert auf dünnwandige, komplexe Aluminium-Schmiedeteile für viele unterschiedliche Anwendungsbereiche, heißt es weiter. „Mit der Übernahme der UFT und der Integration in die UKM-Gruppe ergeben sich beidseitig neue Möglichkeiten für den Ausbau der Marktposition. Damit sind die Weichen für ein gemeinsames Wachstum gestellt.“ Nach eigenen Angaben erwirtschaftet die UKM-Gruppe einen Jahresumsatz von rund 70 Millionen Euro.

