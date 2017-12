Zwei Skodas mit Totalschaden Bei einem schweren Unfall auf dem Pirnaer Sonnenstein wurden zwei Personen leicht, und zwei Autos schwer verletzt.

Bis zum frühen Nachmittag kam es auf der Bundesstraße zu Behinderungen. © Marko Förster

An den Beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden.

Die Kameraden der Feuerwehr Pirna beseitigten ausgelaufene Flüssigkeiten und halfen bei der Bergung und Beräumung der Unfallstelle.

Pirna. Heftig gekracht hat es am Donnerstagvormittag auf der B172 auf dem Pirnaer Sonnenstein. Eine Skoda Fabia Fahrerin wollte von der Reutlinger Straße nach links auf die B172 in Richtung Struppen-Siedlung abbiegen. Dabei übersah die 77-jährige Fahrerin offenbar einen dunklen, in Richtung Pirna fahrenden Skoda Fabia mit tschechischem Kennzeichen. Dessen Fahrer sowie die hinten sitzenden Insassen, eine Frau und ein Kind, blieben unverletzt. Die 47-jährige Beifahrerin des dunklen Skodas kam per Rettungswagen ins Klinikum Pirna. Ebenfalls der 83-jährige Beifahrer des hellen Skodas musste per Krankenwagen in die Klinik gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Auf der Bundesstraße kam es, während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen, in jede Richtung war nur eine Spur abwechseln frei, zeitweise staute sich der Verkehr. Kurz nach 13 Uhr war die Straße wieder frei. (mf)

