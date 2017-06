Zwei Sieger, kein Gewinner Dem Kosovo droht nach der Parlamentswahl eine neue Hängepartie: Es gibt keine klaren Mehrheiten in Pristina.

Hupende Auto-Konvois, frenetisch gewedelte Albaner- und Landesflaggen: Zumindest beim Feiern ihrer vermeintlichen Siege standen sich Kosovos Politkontrahenten in der Wahlnacht in Pristina in nichts nach. „Kosovo hat entschieden und unserer Koalition den Sieg gebracht“, jubilierte der frühere UCK-Kommandant Ramush Haradinaj, der Spitzenkandidat des Wahlbündnisses seiner AAK mit der langjährigen Regierungspartei PDK und deren Ableger. „Hoffnung und Tapferkeit haben über die Angst gesiegt“, verkündete derweil Albin Kurti, der Premier-Anwärter der linksnationalistischen „Vetevendosje“ – Selbstbestimmung (VV): „Wir haben gesiegt.“

Tatsächlich ist die von der PDK geführte Allianz der alten UCK-Krieger nach den vorgezogenen Parlamentswahlen wie erwartet mit 34,6 Prozent der Stimmen Kosovos stärkste Kraft. Doch nicht nur weil deren Wahlzweckbündnis mit vermutlich 40 Sitzen die anvisierte Mehrheit im 120 Abgeordnete zählenden Parlament klar verpasst hat, muss sich der Favorit trotz der demonstrativen Siegesfreude als der große Verlierer fühlen. Im Vergleich zu 2014 ließ man nämlich kräftig Federn.

Für eine Regierungsmehrheit würde das Bündnis der Ex-Rebellen nun die Unterstützung von allen 20 Abgeordneten der Minderheiten benötigen – darunter die der von Belgrad kontrollierten Liste der Kosovo-Serben. Dumm nur: Gegenüber Belgrad hatte der von Serbiens Justiz per Haftbefehl gesuchte Haradinaj im Wahlkampf betont feindselige Töne angeschlagen.

Die bisher oppositionelle VV hat hingegen ihren Stimmenanteil mit 26,7 Prozent gegenüber 2014 fast verdoppeln können. Eine Koalition mit der PDK aber schließt man aus. „Zwei Sieger, eine Regierung?“ fragte am Montag die Zeitung Koha Ditore. Tatsächlich aber scheint Kosovo – ähnlich wie schon 2014 – wieder mal eine monatelange Hängepartie zu drohen.

zur Startseite