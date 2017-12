Boxen Zwei Siege für drei Einheimische Trotz zahlreicher Ausfälle schnitten die Gastgeber beim 19. Nikolausboxen in Roßwein recht ordentlich ab.

Der Roßweiner James-Farin Riedel (blaues Trikot) konnte seinen Rückstand aus den ersten beiden Runden in einer starken dritten nicht mehr wettmachen und unterlag nach Punkten. © Jörg Schreiber

Roßwein. Der Wettkampf hat sich zu einer feinen Tradition entwickelt. Und so verwunderte es auch nicht, dass am Sonnabend 60 Teilnehmer aus Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem tschechischen Duchow in Roßwein anreisten, um bei der 19. Auflage des Nikolausboxens in den Ring zu steigen. Über die Waage gingen letztendlich 52 Kämpfer, die ihre Fäuste dann im Boxring kreuzten. Vom Boxteam Döbeln/Roßwein stiegen aufgrund von kurzfristigen Ausfällen allerdings nur drei Boxer in den Ring, von denen sich allerdings zwei über den Turniersieg freuen konnten.

James-Farin Riedel traf in der Schülerklasse bis 37 kg auf den Leipziger DHfK-Mann Ramzan Matiev. James hatte in Runde 1 und 2 Probleme mit dem ständigen Vorwärtsgang des Leipzigers. Erst in Runde 3, als sich Konditionsprobleme beim Leipziger bemerkbar machten, konnte James besser in den Kampf finden. Zum Sieg reichte es nicht mehr, der Leipziger gewann verdient nach Punkten.

Hermann Hesse stand in der Schülerklasse bis 36 kg dem Zwickauer Armin Wagner gegenüber. In Runde 1 war der Döbelner klar überlegen und auch im weiteren Kampfverlauf ließ Hermann sich nicht in Bedrängnis bringen und gewann souverän einstimmig nach Punkten.

Jason-Maik Hennig musste sich in der Schülerklasse bis 50 kg mit dem Siebenlehner Julien Uhlig duellieren. Mit guter Führungshand bestimmte er von Beginn an den Kampf. Nach mehreren Wirkungstreffern zählte der Ringrichter den Siebenlehner in Runde 3 zweimal an und beendete danach den Kampf. Sieg durch RSC in Runde 3 lautete somit das Urteil für Jason. Für seine Leistung wurde er am Ende des Turniers als Bester Nachwuchsboxer des 19. Nikolausboxen geehrt.

Die weiteren Ehrenpokale gingen für die Beste Boxerin an Tabea Ortlepp vom BC Wacker Gotha, an Evan Escher vom SV Schwarzenberg als Bester Techniker, an Radek Nejedlij vom SKP Duchow als Bester Kämpfer sowie an Tamino Doberschütz vom BR Atlas Leipzig als Bester Boxer des 19. Nikolausboxen.

„Es war etwas schade für uns, da wir nur drei Starter hatten, aber ansonsten ist die Veranstaltung im gewohnten Rahmen sehr ordentlich über die Bühne gegangen“, sagte Steve Hengst, Nachwuchstrainer beim Roßweiner SV, dem Döbelner Anzeiger.

Nach dieser letzten Boxveranstaltung des Jahres in Roßwein folgt bereits in zwei Wochen ein weiterer absoluter Höhepunkt dieser Sportart in der Region. Am 16. Dezember ertönt der Gong traditionell in der Sporthalle Döben-Nord, wenn der BC Döbeln zum 28. Weihnachtsboxen einlädt. Zu Gast ist dabei wiederum die starke Mannschaft aus der Region Usti nad Labem. Los geht es 19 Uhr. (DA/she)

