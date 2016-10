Zwei Schwerverletzte und viel Blechschaden

Unfall mit zwei Schwerverletzten Lichtenau. Im Ortsteil Oberlichtenau sind zwei Personen schwer verletzt worden. Die Fahrerin (33) eines Pkw Hyundai befuhr am Sonnabend gegen 14.50 Uhr die S 200 aus Richtung Mittweida kommend in Richtung Chemnitz. Etwa ein Kilometer vor der Erdbeersiedlung überholte sie einen vor ihr fahrenden Pkw VW. Der 55-jährige Fahrer des VW wollte zu diesem Zeitpunkt nach links abbiegen. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision. Dadurch kam der Hyundai rechts von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach liegend im Straßengraben. Die 33-Jährige und der 55-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Die Straße war zwischen 15.20 und 16.50 Uhr voll gesperrt.

Hyundai kollidiert mit Mutzscheroda. Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhr am Sonnabend gegen 10.45 Uhr die B 175 aus Richtung Narsdorf kommend in Richtung Rochlitz. An der Kreuzung „Grüne Tanne“ hatte sie die Absicht, nach links in Richtung Geithain abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem aus Richtung Rochlitz entgegenkommenden Pkw VW eines 29-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden die 21-Jährige und ein vierjähriger Insasse im VW leicht verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10000 Euro.