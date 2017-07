Zwei Schwerverletzte nach Unfall In einer Kurve verliert ein Quadfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt von der Straße ab. Der Mann und seine 17-jährige Sozia mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Bei einem Unfall mit einem Quad sind der Fahrer und seine 17-jährige Sozia schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Mittwoch mitteilt, war der 32-Jährige am Dienstag gegen 19.15 Uhr auf der Straße zwischen Strießen und Medessen unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, nach rechts von der Straße abkam und stürzte.

Der Fahrer und die Mitfahrerin mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. (SZ)

