Zwei Schwerverletzte nach Unfall Zwischen Kreischa und Hausdorf sind ein Motorrad und ein Quad unterwegs. Dann kracht es.

Der Motorradfahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte mit dem Renault zusammen. © Roland Halkasch

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße S 183 zwischen Kreischa und Hausdorf sind am Freitagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren ein 23-jähriger Motorrad- und ein 27-jähriger Quadfahrer gegen 17.40 Uhr in der Nähe der Gaststätte Teufelsmühle unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der nachfolgende Quadfahrer versuchte, den Unfallfahrzeugen noch auszuweichen, verlor aber die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich.

Der Motorrad- und der Quadfahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 79-jährige Autofahrer und seine 74-jährige Ehefrau wurden leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Staatsstraße war bis 20.45 Uhr gesperrt. (SZ)

