Zwei Schwerverletzte nach Unfall Zwei Autos stießen am Montag beim Abbiegen auf der B 98 zusammen. Eines der Autos kam erst in einem angrenzenden Wald zum Stehen.

Zwei Insassen eines Ford sind am Montag bei einem Unfall bei Thiendorf schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden mitteilt, war eine 77-jährige Renault-Fahrerin gegen 12.30 Uhr auf der Gemeindestraße aus Richtung Hofgut Kaltenbach in Richtung B 98 unterwegs. Als sie dort auf die Bundesstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford, der aus Richtung Sacka in Richtung Thiendorf fuhr.

Der Ford drehte sich durch den Crash und kam letztlich im angrenzenden Wald zum Stehen. Zwei Insassen des Ford erlitten schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. (SZ)

