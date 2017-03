Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Kollision

Langenwolmsdorf. Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ist im Stolpener Ortsteil Langenwolmsdorf ein Fußgänger (61) auf der Stolpner Straße von einem unbekannten Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Mann lief in Richtung Neustadt und schob ein Fahrrad neben sich her. In Höhe der Hausnummer 33 wurde er von einem unbekannten Pkw erfasst. Passanten fanden den schwerverletzten Mann und verständigten die Rettungskräfte.

Renitenter Ladendieb

Klingenberg. Am Mittwochabend hielt sich ein Mann in einem Einkaufsmarkt am Siedlungsweg auf und steckte Waren im Wert von rund 30 Euro in seine Jacke. Anschließend verließ der Libyer den Markt, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv (46) war auf den Diebstahl aufmerksam geworden und sprach den 23-Jährige an. Dieser schlug daraufhin auf den 46-Jährigen ein und verletzte ihn im Gesicht. Gegen den Libyer wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.