Zwei Schwerverletzte bei Unfall In Bischofswerda kollidierte am Montagvormittag ein Opel mit einem Sattelzug. Danach musste der Rettungshubschrauber angefordert werden.

Der Satteug krachte in die Beifahrerseite des Opel. © Toni Lehder

Bischofswerda. Bei einem schweren Unfall am Montagvormittag in Bischofswerda wurden zwei Menschen schwer verletzt. Gegen 10.30 Uhr kollidierten an der Ecke Süßmilchstraße / Drebnitzer Weg ein Sattelzug und ein Opel. Der Laster prallte mit voller Wucht in die Beifahrerseite des Autos.

Laut Polizei war der Laster auf der Süßmilchstraße unterwegs, als ein Senior mit seinem Opel Meriva vom Drebnitzer Weg nach links abbog. Er hatte offenbar die Vorfahrt nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer und seine 80-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Meriva-Fahrer kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 55-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für mehr als zwei Stunden voll gesperrt. (SZ)

