Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Verhinderter Einbrecher flüchtete

Coswig. Am frühen Sonntagmorgen wurden Beamte nach einer Alarmauslösung zu einem Supermarkt an die Meißner Straße gerufen. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass Unbekannte versucht hatten, die Seitentür zu einem Backshop im Markt aufzubrechen. Diese hielt jedoch stand. Mehrere Streifen führten daraufhin Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Geschäftes durch. Dabei bemerkten die Beamten an einem weiteren Markt an der Dresdner Straße einen Mann, der sich an der Hintertür des Geschäftes zu schaffen machte. Im Angesicht der Beamten ergriff er die Flucht. Dabei verlor er sein mutmaßliches Tatwerkzeug - ein Brecheisen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, konnten ihn jedoch nicht mehr ausfindig machen. Letztlich waren an der Zugangstür sowie einem Fenster des Supermarktes Hebelspuren ersichtlich. Das offensichtliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Auf dem Parkplatz des Marktes und nur unweit der angegriffenen Tür stellten die Beamten zudem einen VW fest, der offenbar kurz zuvor noch gefahren wurde. Da der Verdacht bestand, dass der Wagen mit dem versuchten Einbruch in Verbindung steht, durchsuchten die Polizisten im Anschluss das Fahrzeug. Dabei stellten sie weiteres Einbruchswerkzeug fest. Die Kriminalpolizei führt nun weitere Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahl in drei Fällen. Es hatte sich heraus gestellt, das auch an einem weiteren Supermarkt an der Dresdner Straße versucht wurde, eine Tür aufzuhebeln.