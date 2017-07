Zwei Schwerverletzte bei Kollision In Langburkersdorf fuhr ein Opel gegen einen VW. Die Straße war drei Stunden gesperrt.

Frontalkollision: Der Opel und der VW stießen in Langburkersdorf zusammen. © Karl-Ludwig Oberthür

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmittag in Langburkersdorf ereignet. Ein 79-Jähriger war mit einem Opel Signum auf der Sebnitzer Straße aus Richtung Rugiswalde in Richtung Raupenbergstraße gefahren. In Höhe einer Gartensparte kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem VW Caddy zusammen. Der Opelfahrer wie auch die VW-Fahrerin (40) erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von insgesamt rund 30 000 Euro. Zudem war der Zaun der Gartenanlage in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden hier beläuft sich auf rund 1 000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme war die Straße bis gegen 15.30 Uhr gesperrt. (szo)

