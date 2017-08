Zwei Schwerverletzte bei Bannewitz Drei Autos waren in den Unfall verwickelt. Die Straße war stundenlang voll gesperrt.

Schwerer Unfall am Montagnachmittag bei Bannewitz. © Roland Halkasch

Am Montag kam es gegen 16.30 Uhr auf der S 191 zwischen Bannewitz und Goppeln zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Citroën Xsara war in Richtung Bannewitz unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er touchierte einen entgegenkommenden Skoda Octavia, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden VW Golf. Am Ende überschlug sich der Citroën im Straßengraben.

Der Citroënfahrer zog sich sehr schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Golf verletzte sich ebenfalls schwer. Auch der Fahrer des Skoda zog sich Verletzungen zu. Alle drei Autofahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. An allen Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden.

Die Staatsstraße ist bis in den Abend voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und hat einen Gutachter hinzugezogen. (hal)

Roland Halkasch

