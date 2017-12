Zwei Schwerverletzte In Herzogswalde sind am Abend zwei Autos zusammengestoßen. Auf der B 173 bildeten sich lange Staus.

Der VW T 5 war mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia kollidiert. © Roland Halkasch Der VW T 5 war mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia kollidiert.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Wilsdruff. Am Mittwochabend kam es gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße (B 173) in Herzogswalde zu einem Verkehrsunfall. In einer Kurve stießen ein Pkw Skoda Octavia und ein Kleinbus VW T 5 frontal zusammen. Einer der beiden Fahrer war mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls gesperrt. Es bildeten sich Staus in beiden Richtungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (hal)

