Zwei Schwerstverletzte nach Unfall Ein Peugeot kollidiert zwischen Bischofswerda und Wölkau mit einem Wildschwein und überschlägt sich.

Das Auto überschlug sich in einem Graben. © Rocci Klein

Auf der Straße zwischen Wölkau und Bischofswerda kam es am Freitagabend zu einem schweren Wildunfall. Ein Fahrzeug erfasste gegen 22.30 Uhr ein Wildschwein, das durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und dort liegenblieb. Fünf Minuten später fuhr ein Peugeot über das Wildschwein. Das Auto kam dadurch von der Straße ab und überschlug sich in einem Graben. Die beiden jungen Insassen des Peugeot wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Abschleppdienst hob mit Hilfe eines Krans das Fahrzeug aus dem Graben - es musste abgeschleppt werden. (szo)

