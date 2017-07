Zwei schwere Unfälle in Wilschdorf Innerhalb einer Stunde kommen ein Pkw und ein Motorrad von der Straße ab. Mehrere Verletzte müssen ins Krankenhaus.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auf der Dresdner Straße in Richtung Rennersdorf-Neudörfel war gegen 15 Uhr ein Opel verunglückt. © Rocci Klein Auf der Dresdner Straße in Richtung Rennersdorf-Neudörfel war gegen 15 Uhr ein Opel verunglückt.

Kurz darauf kracht auf derselben Straße ein Motorradfahrer gegen ein Verkehrsschild.

In Wilschdorf kam es am Mittwochnachmittag innerhalb kurzer Zeit zu zwei schweren Verkehrsunfällen. Gegen 15 Uhr war auf der Dresdner Straße in Richtung Rennersdorf-Neudörfel ein Opel mit Dresdner Kennzeichen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Dabei wurde der Fahrer sowie sein Kind auf dem Beifahrersitz verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr aus Wilschdorf wurde alarmiert, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Nur etwa eine Stunde später krachte es gegen 16 Uhr in ebenfalls auf der Dresdner Straße in Wilschdorf. Hier kam ein Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Mann wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wilschdorf fuhr gemeinsam mit der Polizei direkt zum nächsten Unfallort und sicherte die Unfallstelle bis zum Eintreffen des Rettungswagens ab. Eine Ärztin hatte den Unfall bemerkt und leistete bereits Erste Hilfe. Die Polizei ermittelt auch hier, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

