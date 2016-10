Zwei schwere Unfälle in der Nähe von Weißwasser Polizei und Notärzte wurden am Freitag innerhalb von anderthalb Stunden zu zwei Unfällen gerufen - auch zwei Rettungshubschrauber wurden gebraucht.

Symbolbild © Uwe Soeder

Weißwasser. Auf der B 156 zwischen Weißwasser und Boxberg kam es am Freitag gegen 15:20 Uhr zu einem schweren Unfall. Aus bislang unbekannter Ursache war ein 19-jähriger Fahranfänger unweit des Abzweigs zur Süßmuthlinie mit einem Daihatsu nach links in den Gegenverkehr geraten. Der Pkw streifte seitlich einen entgegenkommenden Ford und prallte danach frontal gegen ein Trike. Dessen 66-jähriger Fahrer und der Unfallverursacher wurden schwer verletzt mit zwei Rettungshubschraubern in unterschiedliche Krankenhäuser geflogen. Der 39-jährige Ford-Fahrer verletzte sich leicht und wurde medizinisch versorgt. Beide Pkw und das dreirädrige Motorrad wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße zwischen Tagebau und Truppenübungsplatz blieb zur Unfallaufnahme und Bergung für etwa vier Stunden gesperrt.

Ebenfalls Verletzte gab es bei einem Unfall anderthalb Stunden zuvor. Die 26-jährige Fahrerin eines Opel Astra fuhr von Gablenz nach Weißwasser und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der vorderen rechten Fahrzeugseite mit einem Straßenbaum und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Die Unfallverursacherin sowie der mit im Pkw befindliche einjährige Junge wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (szo)

