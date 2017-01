Zwei Schafe in Biehain getötet Im Horkaer Ortsteil sind erneut Tiere dem Wolf zum Opfer gefallen. Ein Zaun hat sie nicht ausreichend geschützt.

Symbolbild: Zwei Wölfe in ihrem Gehege in einem Wildpark © dpa

Die Wölfe haben nur Knochen und Fell von zwei Schafen in Biehain übrig gelassen. Beide sind offenbar bereits am Sonnabend gerissen worden. Noch am Sonntag hat sich dann ein Gutachter im Auftrag des Landkreises Görlitz vor Ort ein Bild der Lage gemacht. „Der Wolf als Verursacher kann nicht ausgeschlossen werden“ lautet sein Fazit gemäß der Pressestelle des Landkreises. Der betroffene Tierhalter möchte sich nicht öffentlich zu dem Vorfall äußern. Er begründet das mit der derzeit ohnehin schon aufgeheizten Stimmung gegenüber Wölfen.

Gerade in den sozialen Medien kommentieren Befürworter und Gegner des Wolfes die jüngsten Entwicklungen sehr leidenschaftlich. Zuletzt hat unter anderem Landrat Bernd Lange hinterfragt, ob der Schutzstatus des Wolfes angesichts verschiedener Wolfsrisse noch zeitgemäß ist. Der Betroffene in Biehain sei nach eigenen Aussagen dem Wolf gegenüber moderat eingestellt. Unklar ist noch, ob er eine Entschädigung für den ihm entstandenen Schaden erhält. Laut des Rissgutachters soll der Zaun an mehreren Stellen nicht den Mindestschutz erfüllt haben, teilt Landkreis-Sprecherin Marina Michel auf nachfrage mit.

In Biehain ist erst im November vergangenen Jahres ein Wolfsangriff bestätigt worden. Damals starben neun Schafe, weitere sechs mussten aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert werden. Schäfer Uwe Wiedmer ist damals davon ausgegangen, dass acht Wölfe seine Herde angegriffen haben.

Forstwirtin Jana Endel vermutet hinter diesem Angriff das Biehainer Rudel, welches erst im Jahr 2015 entdeckt wurde und im Frühjahr 2016 nachweislich Welpen gebar. Ob besagtes Rudel nun auch für den jüngsten Angriff verantwortlich gemacht werden kann, ist noch nicht geklärt.

