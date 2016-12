Zwei Riesaer nach Duisburg Sachsen wird Dritter beim NOFV-Futsal-Länderpokal und fährt nun als Titelverteidiger zum DFB-Turnier.

Leonard Schreiber behauptet beim Super-Regio-Cup den Ball erfolgreich gegen eine kleine Chemnitzer Übermacht. Der junge Stahl-Riesa-Kicker steht jetzt im Aufgebot für das Futsal-Länderturnier in Duisburg. © R. Belitz

Mit drei Spielern aus dem Landkreis ist die sächsische Landesauwahl beim NOFV-Futsal-Landespokal in Bad Blankenburg auf Rang drei gelandet. Der Titelverteidiger schoss zwar die meisten Turniertreffer (20 Tore in fünf Partien), verlor aber seine Spiele gegen Berlin (3:6) und Brandenburg (1:3). Gegen Thüringen feierte das Team von Trainer Marcus Urban einen 8:0-Kantersieg, auch gegen Mecklenburg-Vorpommern (3:0) und Sachsen-Anhalt (5:2) wurde deutlich gewonnen. NOFV-Meister wurde Brandenburg mit 13 Punkten vor Berlin (12).

Im Kader der Sachsenauswahl standen auch die Riesaer Marcel Fricke und Leonard Schreiber sowie der ehemalige Stahl-Kicker Philip Heineccius vom Radebeuler BC. Fricke und Heineccius erzielten jeweils vier Treffer, erfolgreichster Turnierschütze war der Grimmaer Christopher Jackisch mit fünf Treffern.

Vom 5. bis 8. Januar nimmt die sächsische Auswahl als Titelverteidiger am DFB-Länderpokal in Duisburg teil. Trainer Marcus Urban hatte in Bad Blankenburg zumeist Perspektivspieler ohne größere Futsal-Erfahrung unter die Lupe genommen: „Die Jungs haben ihre Sache richtig gut gemacht. Obwohl die meisten das erste Mal auf dem Parkett standen, haben wir teilweise schon richtig gut agiert. Ich bin froh, dass wir die Gelegenheit zur Sichtung genutzt haben. Die Jungs bringen alles mit und hatten ganz offensichtlich richtig Spaß in der Halle. Darauf können wir aufbauen“, freute sich Urban über die neuen Möglichkeiten.

In Duisburg werden allerdings auch erfahrene sächsische Futsal-Spieler wie Marko Pohl, Christopher Wittig oder Adam Fiedler in die Mannschaft zurückkehren. Alle drei schafften in diesem Jahr den Sprung ins Nationalteam und standen Ende Oktober beim ersten Futsal-Länderspiel der DFB-Geschichte im Kader. Gegen England wurde die Premiere mit 5:2 gewonnen.

Die beiden aktuellen Stahl-Riesa-Kicker im Aufgebot wurden jetzt auch definitiv für das Duisburger Turnier nominiert. Marcel Fricke und Leonard Schreiber schafften damit den Sprung in die Phalanx der „eingefleischten“ sächsischen Futsal-Spieler. „Wir freuen uns sehr über diese Nominierung“, verlautbarte der Vorstand von Stahl Riesa gestern.

Während Marcel Fricke von Anfang an im Fokus der Landestrainer stand, war Leonard Schreiber erst in letzter Minute zur Auswahl gestoßen. Er rückte für Mannschaftskamerad Johannes Runge nach, der sich im letzten Landesliga-Spiel in Hohenstein-Ernstthal verletzt hatte und mehrere Wochen von den Ärzten „Fußballverbot“ erhielt.

