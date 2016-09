Zwei Reifensätze abgeschraubt Im VW-Autohaus Wachtel in Kalkreuth machten sich Diebe an zwei Fahrzeugen zu schaffen. Die Inhaberin musste rasch handeln.

Von den Fahrzeugen vor dem Autohaus wurden Räder gestohlen. © SZ

5300 Euro Schaden richteten Diebe an, die in der Nacht von Freitag zu Sonnabend – wie erst gestern von der Polizei gemeldet – aufs Gelände des Autohauses Wachtel an der Großenhainer Straße eindrangen. An zwei dort abgestellten Fahrzeugen, einem VW-Golf sowie einem VW-Tiguan, bauten sie jeweils alle vier Räder ab und nahmen sie mit. Dabei handelt es sich jeweils um Reifen auf Alufelgen.

„Das waren unsere Kundendienst-Ersatzfahrzeuge“, sagt Inhaberin Carmen Körner. Weil sie gebraucht werden, musste das Autohaus sofort neue Räder anmontieren. Der Diebstahl ist der erste größere im Autohaus, so Carmen Körner. „Das hatten wir so noch nicht.“ Allerdings wolle man zum Schutz keinen Zaun um das offene Autohaus bauen, das sei nicht kundenfreundlich. Vielmehr hofft die Inhaberin jetzt auf die Versicherung. Nachdenken könnte man noch über einen Felgensicherungsschutz. Doch der müsste ja dann für alle Fahrzeuge angeschafft werden.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Großenhain Telefon 330 oder unter 0351 – 4832233 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.

zur Startseite