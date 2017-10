Zwei Radfahrer verletzt

Radfahrerin angefahren

Kreischa. Im Ortsteil Gombsen ist am Sonnabend eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Kurz nach 15 Uhr war ein 84-Jähriger mit einem VW Golf im Lockwitzgrund zwischen Dresden und Gombsen unterwegs. In einer Rechtskurve übersah er offenbar die in gleiche Richtung fahrende Radlerin und fuhr sie an. Die 38-Jährige stürzte und musste später in einem Krankenhaus versorgt werden.