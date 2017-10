Zwei Radfahrer leicht verletzt In einem Fall übersah ein Autofahrer den Radler beim Abbiegen, im anderen Fall laufen die Ermittlungen noch.

© dpa

Zwei Radfahrer sind bei Unfällen im Landkreis Bautzen leicht verletzt worden. In Bautzen wollte eine Radfahrerin auf der Taucherstraße nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Wie die Polizei mitteilte, zeigte sie dies auch an. Eine BMW-Fahrerin habe das Handzeichen zwar gesehen, dennoch kam es zum Zusammenstoß und die Radlerin verletzte sich leicht am Fuß. Die genauen Umstände sind noch unklar, Ermittlungen sollen den Unfallhergang klären.

Der zweite Zusammenstoß ereignete sich am Sonnabend in Rodewitz, einem Ortsteil von Schirgiswalde-Kirschau. Dort war ein 25-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Hauptstraße unterwegs. Als er nach links in die Bederwitzer Straße abbog, übersah er einen Mann, der auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. (szo)

