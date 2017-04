Handball Zwei Punkte fehlen noch Diese Woche oder doch nach Ostern? Die Neudorf/Döbelner müssen für den Klassenerhalt noch zwei Punkte einfahren.

In Görlitz ist bei den Neudorf/Döbelnern Kampfkraft – wie sie hier in der vergangenen Woche Thomas Händler unter Beweis stellt – gefragt, wollen sie die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten. © Dirk Westphal

Sachsenliga Männer

Zwei Punkte benötigen die Handballer der HSG Neudorf/Döbeln (7./17:23) noch aus den abschließenden zwei Spielen, um diese Saison allen Eventualitäten in puncto Klassenerhalt aus dem Wege zu gehen, sollte sich die mitabstiegsgefährdete Konkurrenz in den verbleibenden Begegnungen schadlos halten.

Dass die Mittelsachsen bereits im Auswärtsspiel beim SV Koweg Görlitz (3./27:13) jubeln können, ist aber fraglich. Dort sind die Schützlinge von Michael Schneider in der Außenseiterrolle. Die Gastgeber haben – wie schon im Vorjahr – eine sehr erfolgreiche Saison absolviert und sie werden alles daran setzen, den letzten Heimauftritt des Spieljahres mit einem vollen Erfolg abzuschließen. Im Gegensatz zur HSG hatte Koweg keine großen Leistungsschwankungen zu verzeichnen und zog recht konstant seine Kreise. Im Hinspiel erwiesen sich die Görlitzer schon in Döbeln als die bessere Mannschaft und es spricht einiges dafür, dass es die HSG sehr schwer haben wird, in Görlitz erfolgreich zu bestehen. „Ein starker Gegner. Wir fahren aber nicht dahin, um uns abschlachten zu lassen, sondern wollen ein ordentliches Ergebnis holen“, sagte Michael Schneider, der wieder auf Tobias Rudolph zurückgreifen kann.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (6./18:22) hat in den letzten beiden Saisonspielen Heimrecht und empfängt am vorletzten Spieltag den SSV Heidenau (8./17:23). Beide Kontrahenten standen sich vor zwei Wochen an gleicher Stelle im Pokalhalbfinale gegenüber, das die HSG für sich entscheiden konnte. Daraus könnte als Schlussfolgerung der erneute Heimsieg gegen den SSV als fast selbstverständlich angenommen werden. Aber ganz so einfach wird sich die Sache nicht entwickeln. Heidenau wird nach der Spielanalyse der Halbfinalbegegnung für sich eine andere und damit vielleicht auch erfolgreichere Taktik überlegen. „Wir haben den Gegner im Pokalhalbfinale mit keiner guten Leistung gepackt. Ich hoffe, dass uns das diesmal mit einer guten Leistung gelingt“, sagte HSG-Coach Daniel Reddiger.

Verbandliga Männer Staffel Ost

In das Heimspiel des VfL Waldheim 54 (5./22:18) gegen den TBSV Neugersdorf (7./21:19) können beide Kontrahenten ganz entspannt gehen. Sowohl nach oben als nach unten gibt es für beide Teams des Tabellenmittelfeldes weder Chancen noch Gefahr. Also können beide Mannschaften auch ohne Druck agieren und sich von ihrer besten Seite zeigen. Die Spiele zwischen dem VfL und TBSV waren stets recht interessant und oft mit engem Ausgang. Der Heimvorteil spricht zwar etwas mehr für die Waldheimer, aber Neugersdorf ist auch in fremder Umgebung zum eigenen Sieg fähig.

„Im letzten Heimspiel der Saison, welches mein letztes als Trainer sein wird, hoffe ich natürlich, dass wir uns vom Publikum mit einem Heimsieg verabschieden und Platz fünf bereits sichern werden“, sagte VfL-Trainer Steffen Fichte.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (4./22:18) empfängt den VfL Meißen (3./28:12). Beide Kontrahenten lagen zur Saisonhalbzeit punktemäßig noch eng beieinander. In der Rückrunde hatten die VfL-Frauen dann bedingt durch personelle Probleme eine Schwächephase und damit auch keine Chance mehr, unter die ersten Drei der Tabelle zu springen. Die Gäste konnten dagegen wesentlich konstanter und erfolgreicher agieren. Nach diesen Voraussetzungen ist ein kleines Plus für den VfL auszumachen und beim derzeitigen Leistungsstand wäre ein Meißener Sieg wie schon im Hinspiel keine Überraschung. Kampflos wird sich der VfL aber nicht präsentieren. Und wenn die Heimsieben an ihre guten Leistungen anknüpfen kann, sollte sich auch nicht chancenlos sein. VfL-Trainer Manuel Kirpal: „Ich hoffe, dass wir im letzten Heimspiel starke Meißnerinnen schlagen können und sich niemand verletzt.“

Bezirksliga Leipzig Männer

In der Begegnung zwischen dem VfL Waldheim 54 II (1./33:7) und dem HV Glesien 1929 (2./27:13) stehen sich zwei absolute Spitzenmannschaften der Liga gegenüber. Die Waldheimer – als bereits feststehender neuer Bezirksmeister – wollen in ihrem letzten Saisonauftritt vor den eigenen Fans sicher nochmals mit einem vollen Erfolg glänzen. Sie wissen auch, dass der Kontrahent ebenfalls eine sehr konstant gute Saison gespielt hat und nur mit vollster Konzentration zu besiegen ist. Eine spielerisch gutklassige Begegnung ist zu erwarten, in der der VfL bei normaler Leistung wohl das bessere Ende für sich hat.

Bei der SG Motor Gohlis Nord Leipzig (9./19:21) ist die HSG Neudorf/Döbeln II (3./25:15) zu Gast. Das wird beim recht soliden Aufsteiger kein Selbstläufer. Der Tabellenstand lässt die Neudorf/Döbelner die Favoritenrolle übernehmen. Die Leipziger können aber durchaus eine starke Leistung zeigen und darauf müssen sich die HSG-Männer einstellen. Der Tabellendritte hat genügend spielerische Klasse, um den ehrgeizigen Aufsteiger auch in dessen Halle in Schach zu halten.

Bei der HSG Riesa/Oschatz II (4./25:15) wartet auf den SV Leisnig 90 (5./19:19) eine schwierige Auswärtsaufgabe. Die HSG zählt zur Spitzengruppe der Liga und ist in heimischer Umgebung gegen den Aufsteiger favorisiert. Ein HSG-Erfolg wäre ein ganz normaler Spielausgang. Die Leisniger sind allerdings nicht abzuschreiben, sie haben in einer für sie recht guten Saison auch schon in fremder Umgebung als Außenseiter punkten können.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (2./31:5) spielt bei der SG Motor Gohlis Nord Leipzig (4./22:14). Das Halbfinale im Leipzig-Pokal konnte die HSG an gleicher Stelle doch recht deutlich gewinnen. Das ist ein gutes Omen für die anstehende Punktspielpartie. Neudorf/Döbeln muss aber darauf gefasst sein, dass die Gastgeberinnen wild entschlossen versuchen, sich für das Pokalaus zu revanchieren. Spielerisch ist Motor zu den besseren Teams zu zählen und darf nicht unterschätzt werden.

Bezirksliga Chemnitz Frauen

Im Kellerduell stehen sich der VfL Waldheim 54 II (12./6:32) und die HSG Muldental (11./7:33) gegenüber. Beide Kontrahenten konnten nach ihrem Aufstieg in die Bezirksliga aus unterschiedlichen Gründen nie richtig Fuß fassen. Dennoch werden die Kontrahenten mit dem Willen ins Derby gehen, den lokalen Kontrahenten zu bezwingen. Die Waldheimerinnen können mit einem Sieg die Rote Laterne mit nach Roßwein geben, die HSG mit dem Auswärtssieg dafür sorgen, dass der VfL Schlusslicht bleibt. Die Voraussetzungen sind nahezu identisch und somit ist der Ausgang auch völlig offen.

Kreisliga Mittelsachsen

Im Lokalderby treffen der VfL Waldheim 54 III (5./9:11) und die HSG Muldental 03 (4./10:8) aufeinander. Das wird sicher ein recht interessantes Derby zwischen zwei spielerisch gleichwertigen Kontrahenten. Das Heimrecht könnte den VfL leicht bevorteilen, allerdings sind die Muldentaler in der Lage, auch auswärts erfolgreich zu sein.

