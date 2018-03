Zwei Premieren und eine Hochzeit Mit Neuigkeiten startet die Erlichthofsiedlung in die Saison, in Weißwasser gibt es neue Angebote und in Schleife Sorbisches.

zurück Bild 1 von 8 weiter Isolde Meißner kredenzt den Gästen am Sonntagnachmittag in der neuen Bauernküche am Museum des Erlichthofes eine Tasse frisch gebrühten Tee. Zahlreiche Besucher nutzen am Sonnabend und Sonntag die Gelegenheit, während der offiziellen Eröffnung der neuen Saison, einen Blick in das rund 100 Jahre alte Gebäude zu werfen. © Rolf Ullmann Isolde Meißner kredenzt den Gästen am Sonntagnachmittag in der neuen Bauernküche am Museum des Erlichthofes eine Tasse frisch gebrühten Tee. Zahlreiche Besucher nutzen am Sonnabend und Sonntag die Gelegenheit, während der offiziellen Eröffnung der neuen Saison, einen Blick in das rund 100 Jahre alte Gebäude zu werfen.

Bürgermeister Ralf Brehmer gratuliert Chefin Iris Jagiela zur Neueröffnung des Forsthauses am Erlichthof.

Claus Weber stellt ein Gesteck während der Floristenausstellung in der Theaterscheune zusammen.

Christine Schiemenz hält unter anderem Kräuterweine und Honigartikel in ihrem Naturladen bereit.

Die Künstlerin Katrin Meißner (rechts) aus Calau steht am Sonntagnachmittag gemeinsam mit ihrer Laudatorin Renate Hensel aus Senftenberg vor dem Werk Landschaft N.

Diese Gäste haben es sich am Sonnabendabend in einer der Sitzgruppen in Tino`s Sportbar und Restaurant in Weißwasser, während ihres Premierentages, gemütlich gemacht.

Fröhliche Tänze gehören dazu - im Foto eine Szene aus dem Brautwerbertanz.

Der Höhepunkt der Darstellung im Sorbischen Kulturzentrum Schleife: die Hochzeit.

Rietschen. Die Winterruhe im Ensemble der Schrotholzhäuser im Rietschener Erlichthof ist seit dem Sonnabendvormittag vorüber. Zwei Premieren begleiten dabei den Start in die neue Saison. Zum einen öffnet sich an diesem Tag zum ersten Mal die Tür der neue errichteten Bauernküche und zum anderen empfängt die Gaststätte „Forsthaus am Erlichthof“ erneut seine Gäste. Isolde Meister kümmert sich ab sofort im Auftrag des Fördervereins Schrotholzhäuser Erlichthof, um die Nutzung des rund 100 Jahre alten Holzhauses. In seiner gemütlich eingerichteten großen Stube finden bis zu 30 Personen Platz. Auf den Kochstellen von Omas Holzfeuerungsherd sowie auf dem modernen Induktionsherd, mit seinen fünf Herdplatten, werden künftig leckere Gerichte bei verschiedenen Kochevents sowie Backtagen zubereitet.

In der Kaffeestube sowie im Gastraum der wieder eröffneten Gaststätte des Forsthauses am Erlichthof konnten die ersten Gäste bereits am Sonnabendvormittag Platz nehmen und die Speisen und Getränke genießen. Annett Jagiela unternimmt an diesem Tag mehrere Führungen mit neugierigen Besuchern durch das Obergeschoss des Gasthofes sowie durch die Räumlichkeiten des Ferienhauses Hammerstadt. Nächster großer Höhepunkt in der Schrotholzsiedlung ist am 25. März, der Töpfermarkt.

Weißwasser. Die Calauer Künstlerin Katrin Meißner ist in Weißwasser keine Unbekannte. Seit dem Sonntagnachmittag stellt sie sich erneut in der Kleinen Galerie der Volkshochschule Weißwasser mit einer Reihe ihrer Werke dem Publikum vor. Unter dem Titel „Köpfe, Zeichen, Gesten“ zeigt sie sowohl Malerei, Grafik und Objekte. Ihr besonderes Interesse gilt den menschlichen Befindlichkeiten, die sie in den verschiedensten Techniken festhält. So entstehen ihre intuitiven Minutenbilder.

Weißwasser. Am Sonnabendabend herrscht rege Betriebsamkeit in Tino`s Sportbar und Restaurant, in der früheren Kentucky Bar im Turnerheim. Nach dem Umbau, der Anfang Februar begann, können die Gäste nun hier die Gerichte der mediterranen – sowie der altdeutschen Küche genießen. Auf einer Großbildleinwand können die Fußball-Fans derweil, unter anderem auch die Übertragungen der Begegnungen in der Bundesliga live verfolgen. Außer am Montag stehen die Türen der gastlichen Stätte täglich ab 11.30 Uhr offen.

Schleife. „Bräuche-Trachten-Traditionen“, das große Programm des Sorbischen Folkloreensembles Schleife, erhielt für seine neue Auflage „Zapust 2018“ am Sonnabend im Sorbischen Kulturzentrum Schleife Riesenapplaus. Wieder einmal stand die sorbische Hochzeit von Lisa und Matej im Mittelpunkt. Viel gab es zu erleben in der Zeit vor der Hochzeit. Natürlich viel Sorbisches. Schlachten, Backen, Hochzeitssuppe kochen und dazu das Rindfleisch mit der Meerrettichsoße. Eingebettet waren die vielfältigen sorbischen Hochzeitsvorbereitungen in viel Musik, Gesang und Tanz. Hervorzuheben die Osterszene, das Lied „Lubka Lilija“, der Brautwerbertanz, der Junggesellenabschied von Matej mit „Palenc, Palenc“ und dem Stiefeltanz. Nach der Pause folgte die Hochzeit. Mit dem Brautzug zur Kirche, dem anschließendem „Schanzen“ und der Bierzeremonie. Dann die Hochzeitsszene mit typisch sorbischen Tänzen, den vertauschten Paaren und Braschkas und zuletzt folgte noch eine Lehrstunde zur Trachtenkunde. Zum krönenden Abschluss der Hochzeit von Lisa und Matej gab es noch drei Tänze des Schleifer Hochzeitszuges, da schon in Begleitung der „Spremberger Bläsergilde“. Das war Stimmung wie in alten Zeiten im Dorfgasthaus, wo zum sorbischen Tanz auch noch die richtige Blasmusik spielte.

zur Startseite