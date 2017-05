Zwei Politiker wollen Riesa sicherer machen Riesas OB und sein Parteifreund Geert Mackenroth (CDU) hatten sich zuletzt deutlich gegenseitig kritisiert. Nun planen sie eine gemeinsame Aktion.

CDU-Landtagsabgeordneter Geert Mackenroth (Foto) und Riesas Oberbürgermeister Marco Müller erklärten am Dienstag in Riesa: „Wir wollen bestmöglichen Schutz der Riesaer Bürgerinnen und Bürger vor jeder Form von Kriminalität.“ © Lutz Weidler

Wie sicher ist Riesa? Das Thema bewegt Riesa seit Monaten. So wurde etwa die Situation am Puschkinplatz mehrfach – auch öffentlich – diskutiert. Während bei der Debatte bislang das Riesaer Rathaus vom regionalen CDU-Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth deutlich kritisiert worden war, wollen nun der einstige Justizminister und Riesas Oberbürgermeister Marco Müller gemeinsam Riesa sicherer machen. In einer gemeinsamen Presseerklärung teilten sie mit, dass sie gemeinsam nach Lösungen gesucht und sich als weiteren Baustein auf die Einführung eines Kriminalpräventiven Rats in Riesa verständigt haben.

Der Rat soll Maßnahmen erarbeiten und empfehlen, die dazu beitragen, vorhandene Kriminalitätsschwerpunkte zu identifizieren und zu bekämpfen sowie die Kriminalität in Riesa vorbeugend zu verhindern oder zu verringern. Mögliche Mitglieder können – angelehnt an bereits vorhandene Beispiele in anderen Städten – Vertreter der Polizei, der Stadtratsfraktionen, der einzelnen Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung, der Justiz und der Schulleitungen sein. Anlassbezogen können weitere nichtständige Mitglieder wie Vertreter von Vereinen oder Träger der Jugendhilfe beratend hinzugeladen sowie Arbeitsgruppen gebildet werden.

Den Vorsitz des Rates übernehmen abwechselnd OB Marco Müller und der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth. „OB Müller wird zeitnah zur ersten Sitzung dieses neuen Gremiums einladen“, teilten beide Seiten am Dienstag mit.

Müller und Mackenroth erklärten dazu am Dienstag in Riesa: „Wir wollen bestmöglichen Schutz der Riesaer Bürgerinnen und Bürger vor jeder Form von Kriminalität. Dazu wollen wir gemeinsam mit allen zuständigen Akteuren unserer Stadt handeln und den Kriminalpräventiven Rat so schnell wie möglich auf den Weg bringen.“ Oberbürgermeister Marco Müller weiter: „Nur wenn wir gemeinsam an Lösungen arbeiten und alle wichtigen Akteure an einen Tisch bringen, können wir etwas erreichen“. Mackenroth ergänzt: „Mir ist wichtig, dass auch alle Riesaer die Möglichkeit haben, ihre Beobachtungen und Sorgen dem kriminalpräventiven Rat mitzuteilen. Nur so können wir wirksam Straftaten verhindern.“

Wie geht es nun weiter? Als Nächstes soll sich der Kriminalpräventive Rat Riesa zu seiner ersten Sitzung treffen. Wann diese Sitzung stattfindet und wie Bürger den Rat erreichen können, werde man „zeitnah“ mitteilen. (SZ)

