Zwei Pokale für die Gastgeber Daniel Kunert und Bela Pablo Gärtner haben ihre Finalkämpfe gewonnen. In die sind sie kampflos eingezogen.

Benjamin Dietrich (links) vom Boxteam Döbeln/Roßwein traf in seinem ersten Kampf auf Leonard Püschel (BSG Sebnitz) und verlor knapp nach Punkten. © Dietmar Thomas

Betrachtet man die Zahl der Starter, verbuchte die Abteilung Boxen des Roßweiner SV beim 17. Turnier um die Eispokal eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. 115 Boxer aus 28 Vereinen aus Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, sowie erstmals auch aus Bayern und Niedersachsen, gingen über die Waage. 64 Kämpfe erlebten die Zuschauer im Roßweiner Sporthaus. Das sind zwar vier weniger, als vor einem Jahr, dennoch sind die Veranstalter zufrieden. „Das Turnier war vom Niveau her eines der besten“, sagte Organisationsleiter Steve Hengst. Auch mit dem Abschneiden der Kämpfer des Boxteams Döbeln/Roßwein war Hengst letztendlich zufrieden. „Sicher hätten wir gern die beiden Halbfinalkämpfe am ersten Tag gewonnen, doch die zwei Siege am Finaltag sind ein gutes Ergebnis“, so Hengst.

Für das Boxteam Döbeln/Roßwein stiegen Debütant Benjamin Dietrich, Daniel Kunert, Leon und Max Boitz sowie Bela-Pablo Gärtner in den Ring. In seinem ersten Kampf traf Benjamin Dietrich in der Schülerklasse bis 43 kg auf den Sebnitzer Leonard Püschel. In einem kampfbetonten Gefecht siegte der Sebnitzer knapp nach Punkten. Daniel Kunert stand kampflos im Finale der Kadettenklasse bis 41 Kilogramm. Er besiegte den Bautzener Delian Krause nach Punkten und sicherte sich den Turniersieg. Leon Boitz (35,5 kg) traf im Halbfinale der Kadettenklasse auf Jan-Erich Schönrock vom Nordhäuser SV. Gegen den groß gewachsenen Thüringer hatte Leon Probleme, die Reichweite zu überwinden und verlor nach Punkten.

Max Boitz traf im Halbfinale auf Michael Sabelfeld vom BC Gütersloh. Beide standen sich bereits im Finale des Eispokals 2014 gegenüber, damals gewann Max nach Punkten. Diesmal drehte der Gütersloher den Spieß um. Im kleinen Finale besiegte Max den Mutzschener Toni Wentzlaff nach drei kampfbetonten Runden einstimmig nach Punkten. Bela Pablo Gärtner stand ebenfalls kampflos im Finale der Kadettenklasse bis 54 kg. Gegen Arne Drahtfach vom Post SV Bautzen siegte Bela in einem ebenfalls sehr kampfbetonten Gefecht knapp nach Punkten.

Die Ehrenpokale der einzelnen Altersklassen gingen im Schülerbereich an Simon Ritiro vom BC Gütersloh, bei den Kadetten an Maxim Kalinicenko vom SV Brackwede, im Juniorenbereich an Janik Seidewitz von der SG Chemie Bitterfeld sowie im Jugendbereich Kai Wittek vom Nordhäuser SV. Als Bester Techniker wurde Oskar Sobieszyk vom LSP Frankfurt/Oder geehrt. Den Ehrenpokal als Bester Kämpfer erhielt Victor Vitulin aus Ansbach. Den Mannschaftspokal konnte in diesem Jahr erstmals die Mannschaft vom Boxclub Gütersloh klar mit 21 Punkten gewinnen. (DA/she/fk)

