Zwei Pkw bei Garagenbrand zerstört Von einem Holzstapel griff das Feuer auf die Garage in Weißwasser über. Dank der Feuerwehr entstand am angrenzenden Wohnhaus nur ein geringer Schaden.

Zwei Autos wurden bei einem Garagenbrand in Weißwasser schwer beschädigt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern. (Symbolbild) © Uwe Soeder

Weißwasser. Am Montagmorgen sind an der Gablenzer Straße in Weißwasser zwei Pkw Opfer eines Brandes geworden. Wie die Polizei mitteilte, fing ein Holzstapel, der in unmittelbarere Nähe zu einer Garage stand, aus bisher unbekannter Ursache Feuer. Die Flammen griffen dabei schnell auf das Gebäude über und beschädigten die darin befindlichen Fahrzeugen schwer. Dank des schnellen Eingreifens der herbeigerufenen Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden, so dass hier nur ein geringer Schaden entstand. Ein Brandursachenermittler wird den Ort untersuchen, die genaue Höhe des Schadens, der voraussichtlich mehrere zehntausend Euro betragen wird, kann erst anschließend festgelegt werden. (szo)

