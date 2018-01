Zwei Personen bei Unfall verletzt

Bei Zusammenstoß schwer verletzt Stolpen. Ein Kia (Fahrer 42) fuhr am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, auf der Schützenhausstraße in Stolpen in Richtung Langenwolmsdorf. Zwischen Christian-Gercken-Straße und Neuem Weg geriet das Auto aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem VW (Fahrer 63) zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 63-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Drogen im Gepäck Pirna/Breitenau. Bei einem 32-jährigen Deutschen fanden Bundespolizisten etwa acht Gramm einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, vermutlich Marihuana. Die Beamten kontrollierten den 32-Jährigen in S-Bahn von Dresden nach Pirna und stellten die Betäubungsmittel sicher. Eine nicht geringe Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, in dem Fall vermutlich 160 Gramm Cannabisblüten, fanden Beamte am Sonnabend bei der Kontrolle einer 26-jährigen Slowakin auf der A17 in einem grenzüberschreitenden Linienbus. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mit gestohlenen Kennzeichen Neurehefeld. Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel überprüften in Neurehefeld am Sonnabendabend einen geparkten VW Polo. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Wenig später wollten zwei Deutsche (17, 18) mit dem Polo wegfahren. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei den bereits polizeibekannten Männern zwei weitere Kennzeichentafeln, die ebenfalls als gestohlen gemeldet waren. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und der Sachverhalt an die Landespolizei Sachsen für weitere Ermittlungen übergeben.

Drei Personen ins Gefängnis gebracht Berggießhübel. Festgenommen hat die Bundespolizei am Freitag an der A17 eine Bulgarin, die per Haftbefehl gesucht wurde. Sie war wegen falscher Verdächtigung verurteilt worden. Die 27-Jährige verbüßt jetzt eine 76-tägige Strafe in Chemnitz. Ein 52-jähriger Kosovare wurde am Sonnabendmorgen durch die tschechischen Behörden an die Bundespolizei überstellt. Der 52-Jährige war von der tschechischen Fremdenpolizei festgenommen worden, da gegen ihn ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen Körperverletzung vorlag. Weil der 52-Jährige die Geldstrafe über 630 Euro nicht bezahlte, verbüßt er jetzt eine 95-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Dresden. Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde ein 29-jähriger Mazedonier gesucht, den die Beamten am Sonnabendabend festnahmen. Der 29-Jährige verbüßt seine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in Dresden.