Zwei parkende Reisebusse ausgeräumt Unbekannte Diebe sind am Wochenende am Kaufbacher Ring im Wilsdruffer Ortsteil Kesselsdorf in zwei Reisebusse eingebrochen.

© Symbolbild: dpa

Wilsdruff. Gleich zwei Busse auf einmal gerieten in der Nacht zu Sonnabend in das Visier von Dieben. Die Täter drangen in Kesselsdorf in die am Kaufbacher Ring abgestellten Busse ein und stahlen daraus zwei Handys, zwei mobile Navigationsgeräte, Bekleidung, Lebensmittel, eine Tasche und sogar einen Ticketdrucker. Der durch den Einbruch entstandene Schaden wurde noch nicht beziffert. Laut Polizei wurde die Tat am Sonnabend um 6.30 Uhr bemerkt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

