Zwei Orte müssen abwarten Was passiert eigentlich, wenn die Telekom in den beiden Orten den Ausbau nicht 2019 schafft?

In den letzten Tagen ist viel über den Ausbau des schnellen Internets in allen Großenhainer Ortsteilen geschrieben worden. In allen Ortsteilen? Zwei Orte sind ausgenommen, weil die Telekom hier ein Hauptkabel liegen und daher Vorrang hat. Bei einer Abfrage durch die Bundesnetzagentur hat die Telekom angezeigt, bis 2019 in diesen beiden Ortschaften schnelles Internet via Vectoring anzubieten. Die Stadt hat inzwischen bereits bei der Telekom nach konkreten Plänen nachgefragt – und bislang keine konkreten Zusagen bekommen.

Die SZ fragte nun noch einmal in der Pressestelle in Berlin nach. Telekom-Sprecher Georg von Wagner antwortet so: „Grundsätzlich gilt, dass wir uns nicht dazu äußern, was gegebenenfalls im Rahmen eines Markterkundungsverfahrens gesagt wurde. Ferner gilt, dass wir uns an in Markterkundungsverfahren gegebene Zusagen zu halten pflegen. Ausbauvorhaben werden von uns in der Regel zwölf Monate vor Inbetriebnahme der neuen Technik öffentlich kommuniziert.“ Sollte die Telekom nicht bauen, gibt es zwar Geldbußen, doch die sind nahezu unerheblich.

zur Startseite