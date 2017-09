Tischtennis Sachsenliga Zwei Niederlagen zum Saisonstart Gegen Wurzen geht Radeburg die Puste aus. Hohenstein war dann eine Nummer zu groß.

Die 1. Herren-Mannschaft des TSV 1862 Radeburg hat den Auftakt in die Saison der Tischtennis-Landesliga verpatzt. In den beiden Heimspielen gegen den TTV 1990 Wurzen sowie den SV SR Hohenstein gab es Niederlagen.

Dabei fing gegen Neuling wurzen alles so verheißungsvoll an. Die Radeburger erwischten einen guten Start mit 2:1 Führung nach den Doppeln. Das 2. Doppel Mark Schäfer und Eric Laubert konnte einen Big Point holen, in dem sie das Spitzendoppel des Gegners klar mit 3:0 schlugen. In der 1. Einzelrunde konnte Radeburg die Führung sogar noch ausbauen auf 6:3 . Leider ging den Gastgebern dann die Puste aus, sie verloren vier Einzel in Folge zum 6:7 bzw. 7:8. Das Entscheidungsdoppel bot nochmal die Chance auf ein Unentschieden. Hier verloren Szandala/Gursinsky - das Spitzendoppel leider mit 1:3 und die Niederlage war besiegelt.

Schon nach den Einzeln chancenlos

Im Abendspiel empfing man dann die Mannschaft aus Hohenstein, die zu den Staffelfavoriten zählt. Hier machten die Gäste relativ schnell klare Sache. Nach der ersten Einzelrunde stand es bereits 1:8. Auch wenn dann noch vier Punkte geholt wurden, war die 5:10-Niederlage nicht mehr zu vermeiden. (jf)

zur Startseite