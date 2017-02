Zwei Neugersdorfer Geschäfte von Einbrechern heimgesucht

Baugeräte aus Zittauer Lagerhalle gestohlen Am vergangenen Wochenende sind in Zittau Unbekannte in eine Lagerhalle an der Bahnhofstraße eingedrungen. Darüber informierte Polizeisprecherin Martyna Fleischmann. Die Täter entwendeten dort diverse Baugeräte sowie Werkzeuge. Den Wert der gestohlenen Ausrüstung bezifferte der Eigentümer mit rund 2300 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro, vornehmlich an dem Vorhängeschlössern, mit denen der Zugang gesichert war. Oft werden wertvolle Geräte an Orten untergestellt, die dafür baulich nicht geeignet seien, erklärte ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage. In Tatortnähe wurde wenig später ein aus der Lagerhalle entwendeter Kompressor gefunden. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.

VW Golf entwendet In der Nacht zu Dienstag haben in Görlitz Unbekannte einen VW Golf Variant entwendet. Der etwa sieben Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen GR-KF 9669 befand sich an der Gersdorfstraße. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 9800 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Post-Scanner und Fahrzeugschlüssel entwendet Zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag haben in Görlitz Unbekannte aus einem Briefkasten an der Fichtestraße eine Mappe entwendet. Darin befand sich unter anderem ein Fahrzeugschlüssel. Aus dem zugehörigen Wagen entwendeten die Täter einen Post-Scanner. Dessen Wert bezifferte der Eigentümer auf etwa 40000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bundespolizei beschlagnahmt Toyota Land Cruiser Ein Toyota Land Cruiser, der am Dienstag auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ sichergestellt wurde, bleibt nun bei der Bundespolizei in Ludwigsdorf stehen. Das teilte ein Behördensprecher mit. Bei einer Kontrolle wurden verschiedene Unregelmäßigkeiten zwischen dem in Spanien zugelassenen Fahrzeug und dessen vermeintlichen Fahrzeugdokumenten festgestellt. Derzeit deutet alles darauf hin, dass die Identität des Geländewagens gefälscht ist. Dessen Fahrer, ein 56 Jahre alter polnischer Mann, gab zu Protokoll, er habe das Auto im Auftrag eines Bekannten von Madrid abgeholt, um es nach Polen zu überführen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Der Zeitwert des Toyota beträgt etwa 40000 Euro.