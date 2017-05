Zwei neue Wanderwege sollen entstehen Mehr Routen für Wanderfreunde. Zwei neue Pfade sollen entstehen.

Wehrsdorf. Zwei neue Rundwege sollen in Wehrsdorf angelegt werden. Das ist ein Vorschlag aus dem Wanderwege-Konzept der Gemeinde Sohland, dessen Entwurf Christine Herold von der Touristinformation jetzt in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt hat.

Die neuen Touren sollen insgesamt 20 Kilometer lang sein und in Abstimmung mit der Nachbargemeinde Steinigtwolmsdorf entstehen. „Wehrsdorf ist mit Wanderwegen bisher unterrepräsentiert“, begründet die Touristikerin. Insgesamt gibt es in der Gemeinde derzeit 165 Kilometer ausgewiesene Wanderwege, vom Fernwanderweg bis zum Naturlehrpfad. In jeder der drei Ortschaften Sohland, Taubenheim und Wehrsdorf ist jetzt ein ehrenamtlicher Wegewart im Einsatz, der die Strecken und ihre Beschilderung kontrolliert und die Gemeinde informiert, wenn Instandsetzungsarbeiten notwendig sind. (SZ/ks)

zur Startseite