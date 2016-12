Zwei neue Vollsperrungen Seit Montag ist die Pestalozzistraße dicht. Ab Mittwoch gibt es auf der Nizzastraße kein Durchkommen mehr.

© SymbolbildAndré Braun

In Kötzschenbroda kann der Verkehr seit Anfang der Woche wieder rollen. Die Weihnachtsmarktbuden sind verschwunden, die Straße entlang des Angers wieder freigegeben. Dafür müssen Autofahrer jetzt anderenorts einen Umweg nehmen.

Ab Mittwoch ist die Nizzastraße auf Höhe von Hausnummer 19 zwischen Friedlandstraße und Augustusweg komplett gesperrt. Hier wird ein Abwasseranschluss zu einem Privathaus verlegt. Erst ab kommenden Dienstag können Autofahrer den Straßenabschnitt wieder passieren.

Wenige Meter weiter ist die Nizzastraße aber nach wie vor dicht. Eigentlich sollte die Sperrung zwischen Mühlweg und Hoflößnitzstraße vor Weihnachten aufgehoben werden. Doch die Arbeiten haben sich verzögert und dauern nun bis ins neue Jahr an.

Bereits seit Montag ist die Pestalozzistraße zwischen Meißner Straße und Steinbachstraße gesperrt, weil in dem Abschnitt ein mobiler Kran aufgestellt werden muss. Am Freitag sollen die Arbeiten beendet und die Durchfahrt wieder frei sein. Am 23. Dezember wird die Sperrung auf der Weinbergstraße aufgehoben. (SZ/nis)

