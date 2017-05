Zwei Neue und ein Abgang bei Dynamo Aus Graz kommt mit dem 20 Jahre alten Sascha Horvath ein österreichischer U21-Nationalspieler, vom FC St. Pauli wechselt Sören Gonther die Elbe hinauf.

Einst in Paderborn aktiv, zuletzt für den FC St. Pauli im Einsatz: Sören Gonther. © dpa

Ralf Minge hatte sein Fehlen beim letzten Auswärtsspiel der Saison mit einer Stippvisite im Ausland begründet. Vermutlich war Dynamos Sportdirektor vergangenen Sonntag in Graz. Vom dortigen Erstligisten SK Sturm verpflichteten die Dresdner jedenfalls den 20-jährigen Sascha Horvath – und verkündeten dies am Donnerstag. Der offensive Mittelfeldspieler erhielt einen für die drei obersten Ligen und bis 2021 gültigen Vertrag. Damit ist der Österreicher der am längsten gebundene Dynamo-Profi.

Über die „Modalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart“, heißt es in der Mitteilung, was wohl bedeutet, dass eine Ablösesumme fällig wird und im Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert ist. Durch den Verkauf von Marvin Stefaniak nach Wolfsburg und Akaki Gogia zu Union Berlin nimmt Dynamo bis zu 2,3 Millionen Euro ein. Minge lobt seine Neuerwerbung als „hochveranlagten Junioren-Nationalspieler“ mit viel Qualität und großem Entwicklungspotenzial.

Als Ersatz für Giuliano Modica holt Dynamo Innenverteidiger Sören Gonther vom FC St. Pauli. Der 30-Jährige unterschrieb bis 2020 und kommt ablösefrei aus Hamburg, da sein Vertrag dort auslief. Mit Rico Benatelli (Würzburger Kickers), Horvath und Gonther hat Dynamo bisher drei Spieler verpflichtet.

Auch die Liste der bekannten Abgänge verzeichnete am Donnerstag Zuwachs. Nach Marvin Stefaniak, Nils Teixeira und Modica bestätigten die Schwarz-Gelben den Abgang von Linksverteidiger Niklas Landgraf. Der 21-Jährige wechselt zum Halleschen FC in die Dritte Liga. (SZ/dk)

