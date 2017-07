Zwei neue Spielplätze fürs Triebischtal Die letzten Schäden der Schlammflut 2014 werden beseitigt. Und die Stadt tut noch etwas mehr.

So sehen sie aus, die Pläne für die neue Spiellandschaft an der Ilschnerstraße. Die Ideen stammen von der Firma Naturholz Kästner aus Colditz. © Claudia Hübschmann

Dort, wo vor drei Jahren noch Schlammmassen den Hang hinunterflossen, dürfen bald kleine Ritter und Burgfräuleins den Hügel zurückerobern – und das ganz ohne Schlamm. Die Eltern können sich das Treiben derweil von den neuen Ruhe-Inseln aus anschauen. Auch einige Hundert Meter weiter wird das Spielen bald zu einem echten Abenteuer, wenn auch nicht ganz so ritterlich. Mit der neuen Holzstraßenbahn heißt es künftig: Alle einsteigen zum Spielen.

Am Donnerstag hat die Stadt Meißen zu einem Termin geladen, um diese Neuigkeiten zu verkünden. Direkt am Eingang des Stadtparks, gleich neben dem Spielplatz Hohe Eifer, laden ab sofort zwei überdachte Sitzgruppen Wanderer, Familienausflügler oder Spaziergänger zum gemütlichen Verweilen ein. Eine dritte Ruheinsel steht ab sofort am Bennoteich.

Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) freut sich über die neuen Bänke: „Wir wollen gerade auch den Meißnern zeigen, dass es sich lohnen kann, direkt vor der Haustür wandern zu gehen.“ Und die Bänke könnten ihren Teil dazu beitragen. Zwar fehlen noch einige Hinweisschilder, diese sollen aber noch Ende Juli angebracht werden, so Raschke. Die Holzarbeiten übernahmen die DRK-Werkstätten im Meißner Stadtteil Zaschendorf. Für die Fundamente war der Bauhof zuständig. Insgesamt hat die Stadt sich das Projekt rund 7 800 Euro kosten lassen.

Doch die neuen Sitzbänke waren nicht alles, was die Stadt zu verkünden hatte. Bereits 2013 wollte man den Abenteuerspielplatz am Kirchsteig grundlegend erneuern. Durch die Schlammflut ein Jahr später, mussten die Pläne jedoch zurück in die Schublade gelegt werden. Das Beseitigen der Schäden und die Vorbeugung weiterer Gerölllawinen waren erst einmal wichtiger. Jetzt werden die Pläne wieder hervorgeholt.

Der ursprünglich für den Spielplatz eingeplante Platz muss jedoch aufgrund eines Geröllfangbeckens ein Stück gekürzt werden. Auf der freien Fläche soll für das Becken eine begrünte Senke angelegt werden. Die dazu notwendigen Arbeiten sind für diesen Herbst geplant. In der Zwischenzeit wird der Bauausschusses über die Pläne des Spielplatzes Ende August entscheiden. Erst danach können die erforderlichen Fördermittel aus einem EU-Fonds beantragt werden.

Für die Pläne ist die Klipphausener Landschaftsarchitektin Marion Brod-Kilian verantwortlich. Rund um den Rutschturm, der wieder instand gesetzt wird, soll eine echte Waldburg für die Kinder entstehen, inklusive Burgfried mit Zinnengang, einer Burgmauer mit Graben und einem Geheimgang. Zusätzliches Highlight: eine Seilbahn über den Bach. Die Spielelemente sollen dabei komplett aus Naturmaterialien wie Holz, Sand und Naturstein entstehen.

Ein Stück stadteinwärts steht ein weiteres Projekt vor dem Startschuss. Die Spiellandschaft an der Ilschnerstraße soll ebenfalls von Grund auf erneuert werden. Unter dem Motto „Meißner Straßenbahn“ laden die neuen Spielgeräte künftig zum Hangeln, Rutschen, Schaukeln und Balancieren ein und erinnern in ihrer Form dabei an die alte Meißner Straßenbahn, die zwischen 1900 und 1936 unterwegs war. Eine über zwei Meter große Kletterwand und eine Sandgrube komplettieren den Platz. In das Projekt investiert die Stadt rund 50 000 Euro und rechnet Ende September mit der Fertigstellung.

zur Startseite