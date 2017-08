Zwei neue Schulleiterinnen

Oberland. An zwei Schulen im Oberland haben sich am ersten Tag des neuen Schuljahres den Schülern neue Leiterinnen vorgestellt. In der Willi-Hennig-Grundschule Oppach hat Marion Zwölfel die Nachfolge von Renate Bergmann-Löwa angetreten, die nach neun Jahren als Schulleiterin in Oppach in den Ruhestand gegangen ist. Die Pestalozzi-Oberschule Neusalza-Spremberg wird jetzt von Katrin Bollwig geleitet. Sie löst Astrid Seibt ab, die nach 14 Jahren Leitungstätigkeit in Neusalza-Spremberg ebenfalls in Ruhestand ging (SZ berichtete).

Für 5 100 ABC-Schützen im Bereich der Regionalstelle Bautzen der Sächsischen Bildungsagentur ist der Montag der allererste Schultag gewesen. 57 000 weitere Schüler sind im gleichen Bereich in ein neues Schuljahr gestartet. (SZ/gla)

