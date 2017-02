Zwei neue Mieter für den Kulti Ein Gastronom hat bereits unterschrieben. Interesse gibt es auch an den Räumen an der Galeriestraße.

Der Dresdner Kulturpalast © André Wirsig

Philharmonie, Herkuleskeule und Zentralbibliothek sind die Hauptmieter im sanierten Kulturpalast. So viel steht fest. Nun ist auch klar, wer in die beiden Räume links und rechts des Eingangs ziehen wird. Kurz vor der Unterschrift steht der Mietvertrag mit der Initiative „Baukultur Sachsen“. Das Bündnis aus Architekten- und Ingenieurkammer, TU Dresden und dem Freistaat Sachsen will ein Zentrum für Baukultur errichten, in dem baukulturelle Fragen diskutiert, Ausstellungen gezeigt und Schüler an das Thema Architektur herangeführt werden sollen.

In die städtische Baupolitik wolle man sich nicht einmischen, versichert Matthias von Rüdiger von der Initiative. Debatten um den Neumarkt oder das Narrenhäusel könnten wohl aber Anlass für Diskussionen sein. Fünf Tage pro Woche stehe das Zentrum an der Ecke Galeriestraße für alle Bürger offen. Anfang Mai soll es öffnen.

Auf der gegenüberliegenden Seite an der Schloßstraße wird ein Restaurant oder Imbiss einziehen. Ein Betreiber ist bereits gefunden. Wer für das leibliche Wohl im Kulti sorgen wird, möchte die Stiftung Frauenkirche allerdings noch nicht mitteilen. Sie ist Mieterin der Fläche und vermietet sie weiter. Nur so viel steht fest: Die Elbezeit, die auch das Catering auf den Dampfschiffen und im Flughafenterminal übernimmt, ist es nicht. Zunächst hatte sich das Unternehmen dafür interessiert. Möglicherweise, so die Stadtverwaltung, wird das Restaurant nicht rechtzeitig zur Eröffnung des Kulturpalastes am 28. April fertig sein. Der Ausbau erfolge in Eigenregie des Nutzers.

Akustikprobe Anfang April

Derweil läuft die Vorbereitung für den Einzug der Hauptmieter auf Hochtouren: Der Aufbau der Bücherregale der Bibliothek hat bereits begonnen. Am 20. März zieht sie dann vom World Trade Center an den Neumarkt. Erste Akustikproben mit der Philharmonie im Konzertsaal sind für Anfang April geplant. Die Verwaltungsmitarbeiter von Philharmonie und Herkuleskeule werden später umziehen. Ein Termin steht noch nicht fest. Die Spielfähigkeit der Bühnen habe Priorität vor den Büros, so eine Rathaussprecherin.

Am 28. April wird zunächst der neue Konzertsaal mit 1 785 Plätzen eröffnet. Einen Tag später feiern Herkuleskeule und Zentralbibliothek ihren neuen Standort. Insgesamt wird die Sanierung des Kulturpalastes 96 Millionen Euro kosten. Baubeginn war 2013. Mehrkosten gab es unter anderem beim Abbruch und dem Rohbau.

