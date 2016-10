Zwei neue Firmen wollen in Ebersbachs Gewerbegebiet Für Flächen an der Rumburger Straße gibt es Interessenten. Um weitere zu locken, hat die Stadt ihre Homepage erneuert.

Tafel in Gewerbegebiet Ebersbach an der Rumburger Straße. © www.foto-sampedro.de / Rafael Sampedro

Ebersbach. Im Gewerbegebiet Rumburger Straße in Ebersbach wollen zwei Firmen neu bauen. das stellte die Stadt jetzt vor eine Aufgabe: sie musste den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan überarbeiten. Das ist nun abgeschlossen. „Aus Sicht der Stadt steht den Bauvorhaben nichts mehr im Weg“, so Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos). Über die konkreten Bauanträge entscheidet aber das Landratsamt. „Wir haben jetzt erst einmal die Möglichkeit geschaffen“, so Frau Hergenröder. Bisher waren die betreffenden Flächen als Mischgebiet ausgewiesen. „Da sind bestimmte Tätigkeiten nicht oder nur eingeschränkt möglich“, erklärt Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos). Dieses Problem ist nun behoben.

Insbesondere im Gewerbegebiet Rumburger Straße wird viel gebaut, mehrere Firmen siedeln sich an. Dennoch sind weitere Flächen für Investoren frei. Am Standort Rumburger Straße gibt derzeit neun freie Gewerbeflächen. Im Gewerbegebiet Kamerun steht eine Fläche von 15 000 Quadratmetern zur Verfügung. Eine Übersicht über die Gewerbeflächen bietet die Stadt Ebersbach-Neugersdorf jetzt auch auf ihrer Homepage an. (SZ/rok)

www.ebersbach-neugersdorf.de

