Zwei neue Brücken für Döbeln Die Stadt behebt die letzten Hochwasserschäden. Das geht nur unter Vollsperrung.

Die Brücke über den Bielbach ist vor vier Jahren beschädigt worden und soll ab Juli neu gebaut werden. © André Braun

Vier Jahre nach dem Hochwasser 2013 geht die Stadt in die letzte Runde der Schadensbeseitigung. Es sind zwei größere Bauvorhaben, die in diesem Sommer angepackt werden: Die Brücke über den Bielbach an der Hermsdorfer Straße und die Brücke über den Graben an der Wöllsdorfer Mühle werden neu gebaut beziehungsweise saniert.

Beide Brücken waren beim Hochwasser beschädigt worden. Die größten Auswirkungen hat die Erneuerung der Brücke über den Bielbach. Die Straße zwischen Sörmitz und Hermsdorf muss dafür voll gesperrt werden. „Der Baubeginn ist für 3. Juli geplant“, sagte Baudezernent Thomas Hanns. Das ist der Termin, an dem die neue Ortsanbindungsstraße in Oberranschütz fertig sein soll. Die wird nämlich gebraucht, damit die Hernsdorfer keine riesigen Umwege während der Bauzeit fahren müssen. Für die Fußgänger und Radfahrer wird dagegen vorgesorgt. Sie bekommen an der Brückenbaustelle einen Behelfsweg über den Bielbach, so Hanns.

Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit bis etwa Jahresende. Die neue Brücke wird auf Bohrpfähle gestellt. Der Bachdurchlass ist gegenüber dem alten Bauwerk vergrößert, so Hanns. Bei einer Gesamtbreite von sechs Metern bekommt sie eine Fahrbahn von 4,80 Metern. Die Tragkraft beträgt 90 Tonnen. Den Bau soll eine Firma aus Wermsdorf realisieren. Sie hatte die Ausschreibung mit einem Angebot von 204 000 Euro gewonnen, so Hanns. Der Stadtrat muss die Vergabe aber noch bestätigen. Das Angebot entspricht den Kostenberechnungen. Allerdings hatte die Stadtverwaltung ursprünglich geringere Kosten für den Hochwasserschaden geschätzt und muss jetzt noch Geld nachbeantragen. Etwa 74 000 Euro Mehrkosten müssen erst einmal vorfinanziert werden, so Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer (CDU). „Das Geld nehmen wir aus der Rücklage. Wir sind froh, dass wir das können“, so Egerer.

Die Baufirma aus Wermsdorf hatte auch für die Brücke in Wöllsdorf das günstigste Angebot angegeben. Rund 270 000 Euro soll es kosten, die alte Gewölbebrücke über den Mühlgraben zu ertüchtigen. Über die Gewölbe wird eine Schale aus Stahlbetton gelegt, die die Last künftig aufnehmen soll, erklärte Thomas Hanns. „So haben wir das auch schon bei der Oberbrücke in Döbeln gemacht.“ Die Brücke ist für eine Last von 60 Tonnen ausgelegt. „Man muss auch mal mit einem schweren Fahrzeug darüberfahren können“, so Hanns. Für die Bauzeit wird der Mühlgraben trockengelegt, das sei mit dem Betreiber der Wasserkraftanlage abgesprochen.

Während der Bauzeit, die ab Juli bis etwa Ende des Jahres vorgesehen ist, gibt es unterhalb der Mühle eine aufgeschüttete Umfahrung, die auch von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden kann. Das ist wichtig, denn unmittelbar an die Baustelle schließt sich die Wöllsdorfer Hängebrücke mit ihrem Rad- und Wanderweg an.

