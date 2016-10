Zwei neue Bauvorhaben. In Kreckwitz und Kumschütz wird gebaut. Das beschloss jetzt der Gemeinderat von Kubschütz.

In Kreckwitz und Kumschütz wird gebaut. © dpa

Der Kubschützer Gemeinderat hat jetzt den Weg frei gemacht für zwei Bauvorhaben, die noch in diesem Jahr erledigt werden sollen – wenn das Wetter mitspielt. Zum einen soll in Kreckwitz eine Verbindung zwischen dem Albrechtsbach und einem Altarm angelegt werden. Das soll künftig bei Hochwasser einen verrohrten Abschnitt entlasten und damit die Überschwemmungsgefahr für angrenzende Grundstücke reduzieren. Den Auftrag für diese Arbeiten hat die Firma Görlitzer Gleis- und Tiefbau bekommen.

Ein Schaden, der beim Hochwasser im Juni 2013 entstanden war, soll im Ortsteil Kumschütz beseitigt werden. Dort muss unter der Straße, die in den Ort führt, der Durchlass erneuert werden. Da dafür ein Betonfertigteil eingesetzt wird, werde die Behinderung für den Verkehr nicht allzu lange dauern, so Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos). Außerdem sei der Ort während einer notwendigen Sperrung auch von der anderen Seite über einen Feldweg erreichbar. Diesen Auftrag wird die Firma STL Bau aus Löbau erledigen. In beiden Fällen bekommt die Gemeinde eine 100-prozentige Förderung. (SZ/MSM)

