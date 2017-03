Zwei Motorradfahrer schwer verletzt Nach einem Unfall in Wehrsdorf müssen ein 19-Jähriger und eine 16-Jährige in die Klinik. Schuld war offenbar jemand anders.

Zwei Jugendliche sind bei einem Unfall am Donnerstagabend im Sohlander Ortsteil Wehrsdorf unschuldigerweise schwer verletzt worden. Sie fuhren gegen 18.45 Uhr mit einem Motorrad der Marke Awo auf der B 98 in Richtung Steinigtwolmsdorf. Wie Michael Günzel von der Polizeidirektion Görlitz informiert, übersah der 56-jährige Fahrer eines VW Caddy offenbar das Motorrad, als er aus dem Gelände einer Tankstelle gegenüber der Zufahrt zum Ortsteil Tännicht auf die Bundesstraße fahren wollte.

Beim Zusammenstoß wurden der 19-jährige Fahrer der Awo und seine 16-jährige Mitfahrerin auf die Straße geschleudert. Dabei zogen sich die beiden schwere Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der beim Unfall entstandene Schaden am Motorrad und am Kleintransporter wird auf insgesamt 4 500 Euro geschätzt. Während der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße in Wehrsdorf zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall hat jetzt der Verkehrsdienst des Polizeireviers Bautzen übernommen. (SZ)

