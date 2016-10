Zwei Monate kein Talsperren-Wasser Das Wasserwerk Coschütz wird saniert. Bis Dezember kommt das Trinkwasser nur aus Tolkewitz und Hosterwitz.

Projektleiter Lars Kaulfuß in der Filterhalle des Coschützer Wasserwerks. Dort wird jetzt die vor ihm liegende tiefe Rinne saniert. Durch sie fließt das Wasser in die benachbarten Filterbecken. An den Anlagen werden dieses und in den nächsten Jahren noch viele weitere Arbeiten ausgeführt.

Durch so ein großes Rohr fließt das Wasser künftig unterm Hof des Wasserwerks in die Filterhalle. Noch in diesem Monat sollen die Hofleitungen komplett angeschlossen sein.

Dresdens größtes Wasserwerk ist in die Jahre gekommen. Die Coschützer Anlage wurde während des Zweiten Weltkrieges gebaut und war im August 1946 in Betrieb genommen worden. Noch immer bereiten die Drewag-Spezialisten hier täglich bis zu 120 000 Kubikmeter Trinkwasser auf, das durch ein Stollen- und Rohrleitungssystem aus der Talsperre Klingenberg kommt. Seit diesem Dienstag fließt allerdings kein Talsperrenwasser mehr ins Dresdner Netz. Für zwei Monate ist die Anlage außer Betrieb.

Diese Zeit nutzt die Drewag, um sowohl die Leitung von der Talsperre Klingenberg nach Coschütz als auch Anlagen im Werk zu sanieren, erklärt Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann. Schließlich wollen die Stadtwerke die Versorgungssicherheit weiter erhöhen. Künftig sollen bis zu 140 000 Kubikmeter Trinkwasser täglich in Coschütz aufbereitet werden können. Die Versorgung während der jetzigen Arbeiten übernehmen die Wasserwerke Hosterwitz und Tolkewitz. Dort werden Grundwasser und Uferfiltrat der Elbe aufbereitet. „Davon werden unsere Kunden nichts merken“, versichert die Sprecherin. Das Trinkwasser aus allen drei Werken entspreche sämtlichen Qualitätskriterien der Trinkwasserverordnung. Das Wasser aus den Talsperren Klingenberg und Lehnmühle sei beim Härtegrad lediglich etwas weicher.

Seit der Wiedervereinigung investiert die Drewag ins Coschützer Wasserwerk, allein in diesem Jahr rund drei Millionen Euro. Komplett erneuert ist die Filterspülwasser-Behandlungsanlage, erklärt Drewag-Projektleiter Lars Kaulfuß. Ihr Vorgänger war veraltet. Die großen Wasserfilter müssen regelmäßig gespült werden. „Dieses Spülwasser muss gereinigt werden“, beschreibt der 33-jährige Fachmann die Aufgabe. Letztlich werden feine Schlammpartikel zurückgehalten und entsorgt. So kann das Wasser weiter genutzt werden. Im März dieses Jahres wurde die neue Anlage in Betrieb genommen. Seitdem funktioniert sie hervorragend.

Komplett erneuert werden die beiden, 160 Meter langen Stränge der Hofleitung. Sie sind jetzt mit 1,20 Metern Durchmesser größer als die alten Rohre. Die Leitung beginnt am Flockulator-Gebäude, wo dem Talsperrenwasser zuerst Aktivkohle zugegeben wird, um Geruchs- und Geschmacksstoffe zu entfernen. Sie führt zur nächsten Station, der Filterhalle.

Als die SZ vor Ort ist, schwebt gerade eines der letzten Rohrteile am Baggerarm in die tiefe Grube. So ein zwölf Meter langes Stück wiegt stattliche sieben Tonnen, erklärt der Projektleiter. Noch in diesem Monat soll die gewaltige Hofleitung komplett angeschlossen sein.

Die nächsten Arbeiten werden in der benachbarten Filterhalle vorbereitet. Dort sind 20 mit Sand gefüllte Becken, durch die das Wasser fließt. Auf jeder Seite der langen Halle führt eine sogenannte Rohwasserrinne, die zwei Meter tief ist, zu den Filterbecken. Die erste Rinne war im vergangenen Jahr teilweise saniert worden, erklärt Projektleiter Kaulfuß. Jetzt kommt die zweite Rinne an die Reihe. Die Betonoberfläche wird abgeschliffen und dann mit einer Kelle in Handarbeit mit besonders widerstandsfähigem Spezialmörtel beschichtet. Diese sehr aufwendigen Arbeiten sollen Ende 2017 abgeschlossen sein.

In der Filterhalle wurde zudem mit einem Modellprojekt begonnen. Der Betontrog eines der 70 Jahre alten Filter ist nun komplett entleert worden. „Jetzt wird das Material untersucht“, sagt Kaulfuß. Geprüft wird, wie der Filter saniert werden kann. Dafür gibt es mehrere Varianten. Wenn die Drewag sich für die beste Lösung entschieden hat, sollen alle Filterbecken ab 2018 saniert werden.

Kaulfuß leitet die Arbeiten seit Ende 2015. Er freut sich, wie gut die Bauleute dieses Jahr vorangekommen sind. „Der Teufel steckt aber immer wieder im Detail“, verweist er auf die vielen kleinen Dinge, die immer wieder zu lösen sind. Im Wasserwerk drängt die Zeit besonders. Denn die Fristen, in denen die Anlagen außer Betrieb genommen werden können, sind knapp bemessen. Schließlich müsse die Drewag eine stabile Wasserversorgung der Dresdner sichern. Kaulfuß ist aber zuversichtlich, bis zum 4. Dezember alle geplanten Arbeiten zu schaffen. Dann soll das Werk wieder in Betrieb gehen.

Auch danach wird die Sanierung in Coschütz fortgesetzt. Jährlich sind dafür rund drei Millionen Euro geplant.

