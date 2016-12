Zwei Monate Beleuchtung gesichert Der Aufruf, Lichtpaten für die abendliche Beleuchtung der Burg Mildenstein in Leisnig zu finden, hat Erfolg gehabt. I

Die Burg Mildenstein in Leisnig. © Archiv/Lutz Weidler

Der Aufruf, Lichtpaten für die abendliche Beleuchtung der Burg Mildenstein in Leisnig zu finden, hat Erfolg gehabt. Im Januar übernimmt die Obstland AG die Kosten, im Mai der Förderverein Obstland. Das teilte Wolfgang Scheefe, Leiter Marketing und Organisation der Obstland AG, mit. „Wir haben unser Interesse schon vor Jahresfrist bekundet“, so Scheefe. Nach dem Artikel im Döbelner Anzeiger vom Dienstag habe er sich mit den Verantwortlichen in Verbindung gesetzt. „Wir wollen, dass die Kleinode in der Region leuchten, und stehen auch für weitere Jahre zur Verfügung“, so Wolfgang Scheefe. (DA/fk)

