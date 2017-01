Zwei Monate Baby-Pause für den Bürgermeister Bürgermeister Daniel Brade wird im Frühsommer wieder Vater – und macht einen Vorsatz wahr.

Im Frühsommer wird im Haus Brade in Hohnstein Nachwuchs erwartet. Die Partnerin von Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) ist wieder schwanger. Zum Neujahrsempfang strahlten beide um die Wette. Bereits zum letzten Empfang kündigte der Bürgermeister an, sich mehr Zeit für seine Familie nehmen zu wollen. In diesem Jahr will er seinen Vorsatz nun erfüllen. Er werde auf jeden Fall zwei Monate Elternzeit nehmen und das sicherlich in den Monaten Juni und Juli. Darüber hinaus sieht er diesem Jahr offenbar auch mit neuen Hoffnungen im Rathaus entgegen. Nachdem die vakanten Stellen im Hohnsteiner Bauamt wieder alle besetzt sind und er diese Aufgaben von Bauamt und Hauptamt in einer Person nicht auch noch erledigen muss, will er sich nicht nur mehr Zeit für die Familie nehmen, sondern auch etwas mehr Zeit für strategische Verwaltungsarbeit. Die scheint ihm für Hohnstein in den letzten Monaten wohl etwas zu kurz gekommen zu sein. In diesem Jahr soll sich das ändern. So will er sich unter anderem mit der Entwicklung neuer Wohnstandorte im Gemeindegebiet beschäftigen, wie auch mit den Auswirkungen des Landschaftsschutzgebietes. Auch die Zukunft der Burg Hohnstein steht mit auf seiner Projektliste, für die er Strategien und Ideen für die Zukunft der Stadt entwickeln will. (SZ/aw)

