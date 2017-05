Zwei Mittelsachsen mit Masern infiziert Ein Mann und eine Frau haben sich an einer Chemnitzer Schule angesteckt. Sie waren ungeimpft.

Dem Landratsamt sind zwei an Masern erkrankte Personen gemeldet worden. Das teilte Kreissprecher André Kaiser am Dienstag mit. Betroffen sind eine Frau aus dem Altkreis Freiberg sowie ein Mann aus dem Altkreis Mittweida. Beiden haben sich an einer Schule in freier Trägerschaft in Chemnitz angesteckt. Dem dortigen Gesundheitsamt sind am 2. Mai drei Erkrankungen bei Schülern aus Callenberg bei Zwickau gemeldet worden.

Aufgrund des Nachweises ergreifen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nun die Maßnahmen des Sächsischen Herdenbekämpfungsprogramms. Sie ermitteln, mit wem die Patienten in Kontakt gestanden haben und welchen Impfstatus diese Personen haben. Auch sie müssen untersucht werden. Über dieses Verfahren sind auch die beiden Betroffenen ermittelt worden.

Masern sind ansteckend. Sie kommen nur beim Menschen vor. Die Viren werden durch Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen übertragen. Symptome sind unter anderem hohes Fieber, Schnupfen, Husten und Bindehautentzündung. „Nach drei bis vier Tagen zeigt sich ein grobfleckiger Hautausschlag, der typischerweise hinter den Ohren beginnt und sich innerhalb von 24 Stunden über den Körper ausbreitet“, so André Kaiser. Mögliche Komplikationen sind Mittelohr-, Lungen- und Hirnhautentzündungen. Das Risiko dafür ist bei Kindern unter fünf Jahren sowie Erwachsenen über 20 Jahren am höchsten, informiert das Robert-Koch-Institut.

Masern wurden zuletzt im Landkreis im Jahr 2015 nachgewiesen. Damals waren fünf Geschwister im Alter von einem bis 17 Jahren erkrankt. Die Fälle standen in Verbindung mit dem Ausbruch der Krankheit in Dresden. Alle fünf Patienten waren nicht geimpft gewesen. Im Jahr 2013 wurden dem Gesundheitsamt sogar 27 Fälle gemeldet. Betroffen waren sowohl Kinder ab fünf Monaten als auch Erwachsene bis 34 Jahre. Nur zwei Patienten waren geimpft gewesen. Die Schutzimpfung, meist in Kombination mit dem Wirkstoff gegen Mumps und Röteln, ist ab dem 13. Lebensmonat möglich. Die zweite Spritze gibt es ab sechs. Eine Altersbegrenzung für die Impfung gibt es nicht. (DA/mf)

