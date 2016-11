Zwei Menschen bei Kellerbrand verletzt In Zittau ist es zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Zwei Bewohner mussten zur Behandlung ins Krankenhaus.

Symbolbild: Feuerwache in Zittau © Rafael Sampedro

Zittau. Zwei Hausbewohner sind am späten Montagnachmittag bei einem Brand im Heizungsraum ihres Kellers in Zittau verletzt worden. Die 81 und 82 Jahre alten Bewohner in der Thomas-Müntzer-Straße kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kellerdecke, die Elektrik und die Abwasserleitung des Hauses wurden von den Flammen am Montagnachmittag beschädigt, der Sachschaden beträgt mehrere 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird sich im Verlauf des Tages mit dem Brandgeschehen vor Ort vertraut machen. (dpa mit szo)

zur Startseite